Sevgili İkizler, aşk hayatında bugün kelimelerin büyüsüne kapılmaya hazır ol! Eğer bir partnerin varsa, aranızdaki entelektüel uyumun arttığı ve derin sohbetlerin yapıldığı bir gün sizi bekliyor. Birlikte yeni bir şeyler öğrenmek veya bir konu üzerinde uzun uzun tartışmak, fiziksel çekimden çok daha fazlasını hissetmenizi sağlayacak. Gökyüzü, partnerine karşı dürüst ve net olmanın, aranızdaki küçük pürüzleri tereyağından kıl çeker gibi halledeceğini müjdeliyor.

Eğer kalbin boşsa, bugün zekasıyla seni tavlayacak o özel kişiyle tanışman an meselesi! İkizler burcu olarak senin için ilk görüşte aşk değil, ilk sohbette aşk çok daha önemli biliyorsun. Gideceğin bir seminerde, kitapçıda veya dijital bir platformda karşına çıkacak biri, esprileriyle seni can evinden vurabilir. Flört enerjin çok yüksek; sadece gülümse ve o meşhur 'merhaba'nı de!