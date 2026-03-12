onedio
article/comments-white
article/share-white
İkizler Burcu right-white
13 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

12.03.2026 - 18:01

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? 

13 Mart Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kalbinde nostalji rüzgarları esecek gibi görünüyor. Eski bir aşkın, bir zamanlar kalbini kırdığı için unutamadığın o kişi ya da birdenbire hayatından çıkan flörtün, bugün ansızın karşına çıkabilir.

Belki bir 'merhaba' mesajıyla telefonunda belirebilir, belki de en beklenmedik bir yerde karşına çıkabilir. Bu davetsiz ziyaretçi, geçmişten bir hayalet gibi belirip hayatına yeniden girmeye de çalışabilir.

Ancak geçmişe kalbinin kapılarını sonuna kadar açmadan önce, bir durup düşünmeni öneririz. Neden ayrıldığını, neden o kişi artık hayatında olmadığını hatırla. Bu süre zarfında ne kadar büyüdüğünü, ne kadar değiştiğini ve ne kadar ilerlediğini de düşün. Zaten bazen bazı hikayelerin bittiği yerde kalmaları daha iyidir... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

