Sevgili İkizler, bugün kalbinde nostalji rüzgarları esecek gibi görünüyor. Eski bir aşkın, bir zamanlar kalbini kırdığı için unutamadığın o kişi ya da birdenbire hayatından çıkan flörtün, bugün ansızın karşına çıkabilir.

Belki bir 'merhaba' mesajıyla telefonunda belirebilir, belki de en beklenmedik bir yerde karşına çıkabilir. Bu davetsiz ziyaretçi, geçmişten bir hayalet gibi belirip hayatına yeniden girmeye de çalışabilir.

Ancak geçmişe kalbinin kapılarını sonuna kadar açmadan önce, bir durup düşünmeni öneririz. Neden ayrıldığını, neden o kişi artık hayatında olmadığını hatırla. Bu süre zarfında ne kadar büyüdüğünü, ne kadar değiştiğini ve ne kadar ilerlediğini de düşün. Zaten bazen bazı hikayelerin bittiği yerde kalmaları daha iyidir... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…