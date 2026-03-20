Sevgili İkizler, bugün Merkür retrosu sona eriyor. Bu, kalbinin en derin köşelerinde sakladığın duyguları özgürce ifade edebilme fırsatını yakaladığın anlamına geliyor. Bu durum, sanki bir perde aralanıyor ve ardında saklı kalmış gerçeklerin tüm çıplaklığı ile karşına çıkıyor. Bu gerçekler, ilişkilerini kökten değiştirebilir, hatta belki de hayatını...

Peki, onu gerçekten seviyor musun? Bu soru, belki de bugüne kadar kendine sormaktan kaçındığın bir soru. Ama bugün, Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, bu soruyu kendine sorma cesaretini bulabilirsin. İşte bu sayede de hayatındaki kişiye duyduğunuz sevgi, aslında sandığından daha farklı bir biçimde şekillenebilir. Belki de kalbinin derinliklerinde, olmak istediğin yerin aslında burası olmadığını fark edebilirsin... Tabii ayrılıklar zordur ama bazen, gerçek mutluluğa ulaşmak için ayrılıkların da kabul edilmesi gerekir. Belki de bugün, ayrılık zamanının geldiğini kabul etme günüdür. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…