Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki "Dokunaçlı" Oluşum Panik Yarattı, Gerçek Bambaşka Çıktı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 23:41

Amerikan medyası, geçtiğimiz saatlerde paylaşılan bir görselle alt üst oldu. Uluslarası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu söylenen 'dokunaçlı' bir oluşumun fotoğrafı, neredeyse bütün sayfalar tarafından paylaşıldı. Bu 'oluşumun' ne olduğunu anlayamayanlar paniğe kapılırken gerçeğin oldukça basit olduğu ortaya çıktı!

Peki uzayda bulunan bu acayip oluşum gerçekte nedir?

Dokunaçlı bu oluşum, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görüntülenince paniğe yol açtı.

Pek çok sayfa tarafından 'uzayda bulundu' 'son dakika' 'ne olduğu bilinmiyor' gibi abartılı ifadelerle paylaşılan bu görsel, doğal olarak kullanıcılar arasında büyük bir paniğe yol açtı. Hem rengi, hem şekli hem de dokusuyla çirkin bir yaratık gibi görünen bu 'oluşum' kısa sürede viral oldu. 

Herkesin kafasında ise büyük bir soru işareti oluştu.

"Bilinmeyen bir organizma, mantar, mikrop..."

Viral olan bir paylaşımda yer alan ifadeler şu şekilde:

'SON DAKİKA - NASA astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda garip bir 'dokunaç benzeri' oluşumun fotoğrafını paylaştı ve bu durum internette tepkilere yol açtı.

Kimileri bilinmeyen bir organizma diyor, kimileri ise mantarlara veya uzayda yetiştirilen mikroplara işaret ediyor.

Burada tam olarak neye bakıyoruz?'

Neye baktığımızı açıklayalım: Filizlenen bir mor patates! 😂

NASA astronotu Don Pettit, paylaştığı bu görselin devam eden yıldızlararası bahçecilik hobisinin bir parçası olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yetiştirdiği, Spudnik-1 olarak adlandırdığı 'yörüngede dönen' bir patates olduğunu açıkladı. 

Evet, görselde gördüğünüz 'oluşum' evlerimizde her zaman görebileceğimiz, filizlenen patatesten başka bir şey değilmiş!

Pettit'in paylaşımındaki ifadeler ise şu şekilde:

'Boş zamanlarımda yaptığım bir aktivite olan uzay bahçem için Expedition 72'ye patates gönderdim. Bu, erken olgunlaşan mor bir patates ve doğaçlama yetiştirme lambası teraryumuna sabitlemek için üzerine cırt cırtlı bir kanca yapıştırılmış.

Patates, toplam bitki kütlesine (kökler dahil) göre yenilebilir besin açısından en verimli bitkilerden biridir. Andy Weir'in 'Marslı' adlı kitabında/filminde de belirttiği gibi, patatesin gelecekteki uzay keşiflerinde de yeri olacaktır. Bu yüzden şimdiden başlamanın iyi olacağını düşündüm!'

Siz siz olun, komplo teorilerine inanmayın. Hele de uzayda patateslerin yetiştirilebildiği bu dönemde!

