Bir Dizide Kullanılan Dekor "Tarihi Eser" Sanılıp Tescillenmiş, Müzeye Kaldırılmış!

Yeni Yol Grubu Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında bir dizide kullanılan dekorun, tarihi eser sanılıp müzeye kaldırılışını anlattı. Ekmen, 'Toz koparan İskender dizisinde bir menzil taşını, döneminde mermer ya da taştan yontulan bir taşı ahşap olarak resmetmişler, bunu çekimlerin yapıldığı açık alanda unutmuşlar ve biri bulup Kültür Tabiat Koruma Kurulu’na başvurmuş.' ifadelerini kullandı.

İncelemesini yapan heyetin ise bu 'eserin' yüz yıllar sonra varlığını korumasını hayretle karşıladığı ve niçin taş değil de ahşap olduğunu bir türlü anlamlandıramadığı söylendi.

Dahası, bu eser hakkında bir makale yazıldığı ve makalenin de yayınlandığı belirtiliyor. Eser, daha sonra tescilleniyor ve müzeye kaldırılıyor!

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in özel haberine göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Seçkin Anık, söz konusu makalenin yayımlandığı dergide bu ay içinde yayımladığı “reddiye” ile iddia konusu menzil taşının ahşaptan yapılma bir dizi dekoru olduğunu ortaya çıkarıyor.

Anık, söz konusu 'eserin' kendisinin de içinde bulunduğu sanat ekibi tarafından 2019’da dekor olarak üretildiğini, dekor menzil taşının üstünde yer Osmanlıca şiir ve yazıların da kendisi tarafından yazıldığını açıkladı.