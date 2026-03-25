Bir Dizide Kullanılan Dekor "Tarihi Eser" Sanılıp Tescillenmiş, Müzeye Kaldırılmış!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 18:26

Yeni Yol Grubu Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, ülkemizde yalnızca dizi ve filmlerde görebileceğiniz bir olay yaşandığını anlattı. Ekmen, 'trajikomik' diyerek bir TV dizisinde kullanılan dekorun, 'tescilli bir eser olarak' müzeye kaldırıldığını açıkladı!

Dizide kullanılan dekoru tarihi eser sanıp müzeye kaldırdılar!

Yeni Yol Grubu Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında bir dizide kullanılan dekorun, tarihi eser sanılıp müzeye kaldırılışını anlattı. Ekmen, 'Toz koparan İskender dizisinde bir menzil taşını, döneminde mermer ya da taştan yontulan bir taşı ahşap olarak resmetmişler, bunu çekimlerin yapıldığı açık alanda unutmuşlar ve biri bulup Kültür Tabiat Koruma Kurulu’na başvurmuş.' ifadelerini kullandı.

İncelemesini yapan heyetin ise bu 'eserin' yüz yıllar sonra varlığını korumasını hayretle karşıladığı ve niçin taş değil de ahşap olduğunu bir türlü anlamlandıramadığı söylendi.

Dahası, bu eser hakkında bir makale yazıldığı ve makalenin de yayınlandığı belirtiliyor. Eser, daha sonra tescilleniyor ve müzeye kaldırılıyor!

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in özel haberine göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Seçkin Anık, söz konusu makalenin yayımlandığı dergide bu ay içinde yayımladığı “reddiye” ile iddia konusu menzil taşının ahşaptan yapılma bir dizi dekoru olduğunu ortaya çıkarıyor.

Anık, söz konusu 'eserin' kendisinin de içinde bulunduğu sanat ekibi tarafından 2019’da dekor olarak üretildiğini, dekor menzil taşının üstünde yer Osmanlıca şiir ve yazıların da kendisi tarafından yazıldığını açıkladı.

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
