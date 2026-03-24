Vücudumuzda Biriken Mikroplastiklerin Dışkı Yoluyla Atılmasını Sağlayan Besin!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 11:23

Mikroplastikler, plastik kirliliği sonucu oluşan, uzunluğu 5 milimetreden küçük olan plastik parçalarıdır. Gözle göremeyeceğiniz bu plastik parçalar, çevreye, hayvanlara ve bizlere zarar verir. İçtiğimiz sudan, giydiğimiz kıyafetten aldığımız mikroplastikler beyin, karaciğer ve plasentada birikip özellikle bağırsaktaki hassas mikrobiyal dengeyi bozar. Uzun vadede ise farklı rahatsızlıklara neden olabilir.

Peki vücudumuzda biriken mikroplastikleri atmanın bir yolu var mı?

Artık hayatımızın her alanında bulunan mikroplastikler, insan sağlığına son derece zararlı kimyasallar içeriyor.

Mikroplastikler, vücudumuza yediğimiz bitkilerden, deniz ürünlerinden, hatta soluduğumuz havadan bile girebiliyor. 2023 yılında yapılan bir araştırma, 100 nanometrenin altındaki mikroplastiklerin insan vücuduna girdikten sonra hemen hemen tüm organlara ulaşabildiğini gösteriyor. Yapılan başka araştırmalar ise mikroplastiklerin insan kanında, akciğerlerinde, kalp dokusunda ve doğmamış bebeklerin plasentasında bile bulunduğunu ortaya çıkardı.

Mikroplastikler,  insan hücrelerinde alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor, hücre ölümüne neden olabiliyor ve özellikle de tüm vücudumuzu etkileyen bağırsaktaki hassas mikrobiyal dengeyi bozuyor. 

Neyse ki çeşitli yollardan aldığımız mikroplastikleri, doğal yollarla vücudumuzdan uzaklaştırmak mümkün!

Mikroplastikleri vücudumuzdan doğal yollarla atmanın yolu, probiyotiklerden geçiyor.

Dünya Kimchi Enstitüsü'nden yapılan yeni bir çalışmada, Kore'nin en sevilen probiyotik gıdası olan kimchi'de bulunan laktik asit türlerinin mikroplastikleri vücudumuzdan uzaklaştırdığı kanıtlandı.

Se Hee Lee ve Tae Woong Whon liderliğindeki ekip, kimchi'de bulunan laktik asit bakterisi Leuconostoc mesenteroides CBA3656'yı (veya kısaca CBA3656) izole etti.  Ardından, CBA3656'nın polistirenden türetilen en yaygın nanoplastik türlerinden birini adsorbe etme yeteneğini analiz ettiler. 

Deneyde, farelerin bir grubuna CBA3656 verilirken diğer gruba verilmedi. Araştırmacılar her iki grubun dışkılarını incelediklerinde, CBA3656 verilen grubun dışkısında nanoplastik miktarının iki katından fazla olduğunu buldular; bu da insanlarda CBA3656'nın bağırsaktaki nanoplastiklere bağlanabileceğini ve sonunda bunların tuvalet yoluyla atılmasına yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Kıdemli araştırma lideri Lee, 'Geleneksel fermente gıdalardan elde edilen mikroorganizmaların, plastik kirliliğinin yol açtığı halk sağlığı sorunlarını ele almada potansiyel gösterdiğini' belirtti. 

Fermente gıdaların bu toksinlerin sadece etkisiz hale getirilmesine değil, aynı zamanda sistemlerimizden tamamen atılmasına da yardımcı olabileceği söyleniyor.

Fermente gıdalar ise aşağıdaki gibidir:

  • Yoğurt

  • Kefir

  • Lahana turşusu

  • Peynir

  • Hamur mayası ve ekmek

  • Zeytin

  • Kimchi

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
