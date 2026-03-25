Sınıfta Sıkılan Kar Spreyi Nedeniyle 30 Öğrenci Hastanelik Oldu

Sınıfta Sıkılan Kar Spreyi Nedeniyle 30 Öğrenci Hastanelik Oldu

Bingöl
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 17:25

Bingöl’de bir ilkokuldaki sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilenen 30 öğrenci hastanelik oldu. Öğrencilerde nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikâyetler meydana gelirken, Bingöl Valiliği olayla ilgili idari incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Bingöl’de bulunan Şehit Mustafa Gündoğdu İlköğretim Okulu’nda bir öğrenci, sınıfta kar spreyi sıktı.

Bingöl’de bulunan Şehit Mustafa Gündoğdu İlköğretim Okulu’nda bir öğrenci, sınıfta kar spreyi sıktı.

Spreyden bazı öğrenciler rahatsızlandı. Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Kar spreyinin kullanılması sonucu açığa çıkan gazdan etkilenen 30 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bingöl Valiliği’nin olayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“25 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 sularında, Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 4-B sınıfında meydana gelen olayda; bir öğrencinin beraberinde getirdiği kar spreyini sınıf ortamında kullanması sonucu bazı öğrencilerde nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikâyetler gözlenmiştir. Bunun üzerine okul idaresi ve öğretmenler tarafından ivedilikle müdahalede bulunulmuş, öğrenciler güvenli alana tahliye edilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verilmiştir. Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirmeler neticesinde Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen 30 öğrencimizin burada gerekli tetkik ve tedavileri tamamlanmış olup, öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbir öğrencimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenmiştir. Olaya ilişkin idari inceleme başlatılmış olup okul ortamlarında bu tür ürünlerin bulundurulmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri artırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
