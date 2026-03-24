Sevgili Boğa, bugün iş dünyasında kendini biraz yalnız hissedebilirsin. Belki de destek aradığın kişi veya kişiler seni yüzüstü bırakabilirler. Ancak endişelenme, çünkü Güneş ile Satürn kavuşumu, seni kendi başına hareket etmeye ve ayakta durmaya teşvik ediyor. İşte bu bir fırsat: Artık zirvedeki yerini almak için yüklerinden kurtulabilir ve maddi-manevi özgürlüğünü ilan edebilirsin.

Tabii bu durum biraz zorlayıcı da olacaktır! Ama önünde sonunda sana büyük bir öz güven kazandırır. Kendi başına ilerleyebileceğini, başkalarına bağlı olmadan da başarılı olabileceğini görmek gücüne güç katacaktır. Kendi gücünü ve yeteneklerini fark ettiğin bu süreçte, aldığın her karar, attığın her adım seni parlatacak!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise biraz mesafe var gibi. Bekarsan, hoşlandığın kişiyle aranda belki fiziksel belki de duygusal bir uzaklık olabilir. Kavuşamama duygusu ile sınanmak ise seni ona daha çok çekebilir... Bu durum, ilişkisi olan Boğa burçları için de geçerli. Belki de sevgilinle aranda biraz alan olması gerektiğini düşünüyorsun. Kendine biraz zaman ayırman ve kendi başına bir şeyler yapman gerekiyor. Zaten herkesin biraz kişisel alana ihtiyacı vardır, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…