Sevgili Balık, bugün iş hayatında sana bir süredir rahatsızlık veren, ertelenmiş bir sorumlulukla yüzleşme vakti geliyor. Kaçmaya çalıştığın, görmezden geldiğin ya da belki de unutmaya çalıştığın bir konu artık seni beklemekten vazgeçiyor. Güneş ve Satürn'ün kavuşumu, seni bu konuyu hemen halletmen gereken bir noktaya sürüklüyor.

Haliyle bu yüzleşme sonrasında önemli bir karar aşamasına geliyorsun; ya bu yükü omuzlarına alıp gerçekten sahipleniyorsun ya da onu tamamen bırakıp yoluna devam ediyorsun... Ancak unutma ki burada bir orta yol yok ve hangi yolu seçersen seç, bu kararın uzun vadeli sonuçları olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugünlerde ciddiyet hakim. Eğer bekar bir Balık burcuysan, yüzeysel ilişkiler ve geçici hevesler artık seni tatmin etmiyor. Birinin hayatına girebilmesi için ya tam anlamıyla girmesi gerekiyor ya da hiç girmemeli. İlişkisi olan Balık burçları için ise durum biraz daha farklı. İlişkin ya sağlamlaşıyor ve daha da derinleşiyor ya da ciddi bir sorgulama ve değerlendirme sürecinden geçiyor... Görünen o ki her şey kusursuz olsun istiyorsun ve olacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…