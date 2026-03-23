Sevgili Balık, bugün iş hayatında öyle bir an gelecek ki sezgilerinle söylediğin bir söz ya da yaptığın bir yorum, belki de beklediğinden daha fazla ilgi çekecek. Zira Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, iç sesini dinleyip içgüdülerine göre hareket ettiğinde seni doğru yere, doğru zamanda taşıyacak.

İşte bu etkiyle birlikte, belki de farkında olmadan, insanlar sana daha fazla kulak vermeye başladığını ve dikkatle takip ettiğini göreceksin. Düşüncelerin, görüşlerin ve fikirlerinle, bilerek ya da bilmeyerek, etrafındakilere yön göstereceksin. Üstelik birilerinin hayatına kalıcı izler de bırakacak, hem bireysel başarı elde edecek hem de ekibinin başarılı olmasını destekleyeceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, duyguların bugün su yüzeyine çıkıyor. Eğer bekarsan, platonik duygular ve hisler artık görünür oluyor. Lakin bu durum kalbini kırabilir, aşkın karşılıklı olmayabilir. Böyle bir durumda arınmaya odaklanmalı, gerçek olmayan aşkın seni dibe çekmesinden kurtulmalısın. Tabii bir ilişkin varsa, aşka sıkıca sarılmalısın... Bir evlat sahibi olmaya ne dersin? Aileni büyütmenin zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…