Sevgili Balık, bugünün enerjisi hislerini ve duygularını su yüzüne çıkarıyor. Bekar bir Balık burcuysan, gizli saklı kalmış platonik aşkların ve derin hislerin artık gözler önüne seriliyor. Ancak bu durumun kalbinde minik çatlaklara neden olabileceğini unutma! Çünkü aşkın karşılıklı olmaması seni üzebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsan, arınma sürecine odaklanmalı ve hayalindeki aşkın seni dibe çekmesine izin vermemelisin.

Tabii eğer hayatında biri varsa, aşkını kuvvetle kucaklamalı ve ona sıkıca sarılmalısın. Ve belki de hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir... Peki, bir evlat sahibi olmaya ne dersin? Aileni genişletmek, hayatına yeni bir neşe kaynağı eklemek belki de tam sana göre... Bu kez hayat her zamankinden daha özel yeni başlangıçlara gebe olabilir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…