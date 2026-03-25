Nazan Öncel Oğluna Yaptığı Doğum Günü Paylaşımını Tepkiler Üzerine Sildi
Türk pop müziğinin besteleri ve şarkılarıyla önemli isimlerinden olan Nazan Öncel geçtiğimiz gün oğlu Serkan Öncel'in doğum gününü kutladı. Ancak Serkan Öncel'in profilindeki Trump destekçisi paylaşımlar dikkat çekti. Gelen tepkiler üzerine ünlü sanatçı doğum günü paylaşımını sildi.
Nazan Öncel X hesabı üzerinden oğlu Serkan Öncel'in doğum gününü kutladı.
Hesapta son ayların dünyada en çok tepki çeken ismi Donald Trump'a övgü paylaşımları görüldü.
Nazan Öncel'in takipçileri ise bu duruma şaşırdı.
Oğul ve anne arasındaki politik zıtlığı öne çıkaran paylaşımlar yapıldı.
Ünlü sanatçı doğum günü mesajını sildi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
