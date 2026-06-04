20 Maddede Prof.İsmail Ateş'i Okuma Kılavuzu

Özgün bir ressam, seçkin bir akademisyen olan Prof.İsmail Ateş, soyut-geometrik resmin orta kuşak ressamlarındandır. Ateş, 80'li yıllarda geliştirdiği biçim dilini simetri-asimetri, yatay-düşey, düzlem-derinlik gibi karşıtlıklar temelinde işliyor. Resmin enstrümanlarının birbirine katkısını araştıran ressamın, yalın, kesin formlardan oluşan kompozisyonları 60'lı, 70'li yıllarda etkili olan ressam sonrası soyutlama kinetik sanat minimalizm gibi akımların biçimsel estetik anlayışına yakındır.

İsmail Ateş'in Resmine Giriş: Tuvalin Önünde Durmak

Bir İsmail Ateş tablosunun önünde ilk kez duran izleyici, çoğunlukla ne yapacağını bilemez. Bakacak bir yüz yoktur, anlatacak bir hikâye yoktur, tutunacak bir nesne yoktur. Yalnızca renk vardır — kırmızı, sarı, mavi — ve bu renkleri birbirinden ayıran ya da birbirine bağlayan geometrik formlar. Üçgenler, kareler, ince şeritler. Tuval sessizdir; ama bu sessizlik boş değildir.

İşte tam bu noktada, çoğu izleyicinin geri adım attığı yerde, asıl yolculuk başlar.

Ateş'in resmi anlaşılmayı değil yaşanmayı bekler. Onun tuvalleri birer bulmaca değil, birer mekândır; içine girilecek, içinde soluk alınacak, içinde kalınacak mekânlar. Büyük renkli yüzeyler sizi önce sarar, sonra içine çeker; farkında olmadan rengin yarattığı o derin atmosferde kendinizi bulursunuz. Bu duyumun adını koymak güçtür — ne hüzün ne sevinç, daha çok bir genişleme hissidir bu; sanki zihin alışılmış sınırlarının biraz dışına taşmıştır.

Peki tuval bize ne söyler? Bir şey söylüyor mu gerçekten?

Ateş bu soruyu yıllarca çalışarak yanıtlamıştır; ama yanıt sözcüklerde değil, formların ve renklerin ilişkisinde gizlidir. Onun sanatı entelektüel bir disiplinin ürünüdür: matematiksel bir sezgiyle seçilen renkler, titizlikle hesaplanmış oranlar, kasıtlı yerleştirilen asimetri. Rastlantıya bırakılmış tek bir fırça vuruşu yoktur bu tuvallerde. Ama bu hesaplılık soğukluğa dönüşmez; tersine, her tabloda kristalize olmuş bir enerji titreşir — kontrol edilmiş ama canlı, ölçülmüş ama özgür.

Bunun arkasında çok katmanlı bir miras yatar. Ateş, Mondrian'ın ve Malevich'in geometrik mirasını içselleştirmiş bir sanatçıdır; Rothko'nun ve Motherwell'in renk alanlarından beslenmiştir. Ama tüm bu Batılı referansların altında, daha eski ve daha kök salmış başka bir şey vardır: Anadolu'nun mimari sessizliği, İslam sanatının arındırılmış biçim anlayışı, kubbe ve minarenin gökyüzüyle kurduğu o kadim geometrik diyalog. Sanatçı bu etkilerin hiçbirini bilinçli olarak aramaz; onlar kendiliğinden gelir, bilinçaltından tuvale sızar. Sonuçta ortaya çıkan ne salt Batılı ne salt Doğulu olan, ama ikisini de derinden taşıyan özgün bir görsel dil olur.

Bu görsel dilin en güçlü sözcüğü kırmızıdır. Ateş'in son dönem 'Evren Tasarımları' serilerinde kırmızı bir bildiri gibi yayılır tuvale: güneşin ağırlığı, volkanın ısısı, varoluşun ham enerjisi. Bu kırmızı bir dekorasyon değildir; bir iddia, bir manifesto, evrenin ilahi düzeniyle girişilmiş sessiz bir yarışmadır.

Ateş'i okumak bu katmanları sezmeye alışmayı gerektirir. İlk bakışta renk ve biçim; biraz daha durulduğunda mimari çağrışımlar ve kültürel imgelem; daha da derine inildiğinde kozmolojik bir dünya görüşü ve tinsel bir arayış. Her katman bir öncekini iptal etmez, ona eklenir. Tuval büyümez ama anlam genişler.

Bu kılavuz, o genişlemeye kapı aralamak için yazıldı.