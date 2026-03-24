Sevgili Yay, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. İş hayatında bir otorite figürüyle karşı karşıya gelme ihtimalin var. Belki bir yöneticin, belki de iş yerindeki deneyimli bir çalışma arkadaşın performansını yakından inceleyecek. Bu durum ise Güneş ile Satürn kavuşumunun getirdiği bir 'ciddiye alınma' sınavı olabilir.

Tabii bu süreçte, güçlü bir kendini kanıtlama hissi içinde olabilirsin. Fakat unutma ki bu dönemde attığın her adım seni daha da güçlendirecek. Adımlarının ise dikkatle izlendiğini ve her birinin uzun vadede sana avantaj sağlayacağını aklından çıkarma.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, duygularının sınandığı bir dönemdesin. Eğer bekar bir Yay burcuysan, belki de biriyle arandaki mesafenin ne anlama geldiğini düşünme zamanı gelmiştir. Sana yaklaşmaya cesaret edememesi, kaybetme korkusu olabilir mi? Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki bağı ters edebilirsin adeta. Bu dönemde ilişkinin temelleri sorgulayabilirsin. Zaten artık bu aşktan emin olmak ya da ayrılmak en doğrusu olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…