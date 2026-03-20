Sevgili Yay, bugün Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, daha önce karmaşık ve anlaşılmaz gibi görünen süreçler, artık akıcı bir şekilde ilerliyor. Kendi ritmini buluyorsun adeta ve bu da iş hayatında yeni başarılara kapı açıyor. Beklemedik fırsatlar, ansızın gelen teklifler ve kazançlarla güçlendiğin bir döneme giriyorsun.

Her fırsatı dikkatle değerlendirme zamanı geldi çattı. Risk almaman, kâr ve başarı getireceğinden emin olduğun süreçlere yönelmen en iyisi olacaktır. İstediğini almaya, daha fazlasını elde etmeye ve gücüne güç katmaya odaklan. Zira bu dönem önemli bir yükselişi de beraberinde getirecektir. Gerekiyorsa risk al ve yükselişe geçmek için her yolu şimdi dene!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kendini aşka hazırla, çünkü romantik bir dönem seni bekliyor. Hoş sürprizler, jestler, itiraflar ve iltifatlar yüzünü güldürecek. Eğer bir ilişkin varsa, partnerin seni bir hayli şımartacak. Ama eğer bekarsan, tanımadığın ya da bir süredir flört ettiğin kişinin seninle kurduğu yakınlık heyecanı zirveye ulaştıracak. Duygularına engel olma, heyecana ve güzel duygulara kapıl da aşkı yaşa! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…