Sevgili Yay, bugün senin için biraz romantizm ve heyecan dolu bir haberimiz var. Gökyüzünün hızlı iletişim gezegeni Merkür'ün geri hareketinin sona ermesiyle birlikte, aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Bu dönemde aşka dair her şey senin için daha anlamlı ve heyecan verici olacak.

Eğer şu anda bir ilişkin varsa, partnerinin sana karşı olan ilgisi ve sevgisi daha da artacak. Sana yapacağı romantik jestler, sürprizler, duygusal itiraflar ve içten iltifatlar yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturacak. Bu dönemde partnerinin sana olan sevgisini ve ilgisini daha yoğun bir şekilde hissedeceksin.

Tabii eğer bekarsan, bu dönem senin için oldukça heyecan verici olabilir. Belki de hiç tanımadığın biriyle karşılaşabilirsin ya da belki de bir süredir flört ettiğin kişiyle arandaki bağ daha da güçlenebilir. Bu kişiyle kurduğun yakınlık ise kalbinin hızla çarpmasına neden olacak ve heyecanın zirveye ulaşacak. Kısacası, güzel duygulara kapılmak için heyecanına engel olma... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…