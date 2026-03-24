Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça hareketli ve kararlarla dolu bir gün olacak gibi görünüyor. İş hayatında özgürlüğünün peşinden gitme isteğin ile sorumluluklarının ağırlığı arasında kalabilirsin. Yani, yapmak istediklerinle yapman gerekenlerin birbirine karıştığı bir durum söz konusu. Peki, hangisini seçeceksin?

Tam da bu noktada seçim yapman konusunda Güneş ile Satürn'ün kavuşumundan destek alacaksın! Bu seçim ise ilk bakışta seni kısıtlıyor gibi görünebilir ama aslında sana yol gösterici de oluyor. Dağınıklığı bir kenara bırakıp odaklanmanı sağlıyor. Bu durum, uzun vadede disiplinli bir çalışma düzeni oluşturmana da yardımcı olacak ve iş hayatında başarıya giden yolu açacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün ciddiyet rüzgarları esiyor. Eğer bekar bir Yengeç burcuysan, biriyle daha derin ve anlamlı bir bağ kurma isteği içinde olabilirsin. Bu kişiyle olan ilişkini bir üst seviyeye taşıma arzusu içindeysen, duygusal sınırların aşılmaması için baştan açık olmayı da unutmamalısın! Ama eğer bir ilişkin varsa, aşkı bir adım daha ileriye götürme fırsatı doğabilir. İlişkindeki ciddiyetin artması, senin için yeni bir dönemin ve belki de evliliğin habericisidir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…