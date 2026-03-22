Sevgili Yengeç, bugün iş hayatında her zamankinden daha dikkatli olmalısın. Söylediklerinin tamamen yanlış anlaşıldığı durumlarla karşılaşabilirsin. Ne kadar net, ne kadar açıklayıcı olursan ol, karşı tarafın farklı bir yorum yapma ihtimali maalesef mevcut. Bu nedenle, yazılı işlerle ilgili, anlaşmalar ve detaylar konusunda ekstra özenli olmanı tavsiye ediyoruz.

Günün ilerleyen saatlerinde ise bu karmaşanın etkisi biraz olsun hafifleyecektir. Ancak bu durum, senin hâlâ temkinli olman gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Her şeyi hemen çözme çabasına girmek yerine, bazı şeyleri zamana bırakman daha sağlıklı olacaktır. İş hayatında güç istiyorsan, kendini göstermeli ve net bir şekilde ifade etmelisin. Yeteneklerin ve aklın görünür olmalı bugün!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kararsızlık seni ele geçirmiş durumda. Eğer bekar bir Yengeçsen, iki kişi arasında kalma durumu yaşayabilirsin ya da biri hakkında net duygular besleyemeyebilirsin. Karar vermek için ise acele etmemelisin. Ama eğer ilişkin varsa, iletişim eksikliği ufak tefek kırgınlıklara neden olabilir. Bu durumda, duygularını açıkça ifade etmek ve anlaşılma çabası içinde olmak, bu küçük kırgınlıkları önleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…