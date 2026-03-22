Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz kararsızlık rüzgarları esiyor gibi görünüyor. İki kişi arasında kalmış gibi hissediyor olabilirsin, belki de kalbin birine karşı net duygular beslemekte zorlanıyor. Eğer bekar bir Yengeçsen, bu durum seni biraz karmaşa içinde bırakabilir. Ancak unutma ki aşkta acele etmek yarar getirmez. Kalbinin sesini dinlemek ve duygularını tam olarak anlamak için kendine zaman tanımalısın.

Tabii eğer bir ilişkin varsa ve biraz dalgalı bir dönemden geçiyorsan, bu durumun altında yatan sebep iletişim eksikliği olabilir. İletişim, her ilişkinin temel taşıdır ve bazen ufak tefek kırgınlıkların altında yatan asıl sorun da budur. Bu dönemde, duygularını açıkça ifade etmek ve anlaşılmak için ekstra çaba göstermek, bu küçük kırgınlıkları önleyebilir ve ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…