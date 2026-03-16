Sevgili Yengeç, aşk mevsiminin sıcak dalgaları bugün seni iki farklı yön arasında sıkışmış hissettirebilir. Hayatının bu noktasında, iki farklı kişiye olan duygusal çekim, seni biraz kararsız bırakabilir. Hangi yolun senin için doğru olduğunu belirlemek, bir labirentte kaybolmuş gibi hissettirebilir. Bu dönemde, zaman zaman kalbinin sesini susturup mantığının rehberliğine de ihtiyacın olacak.

Ama bir adım dur ve dikkat et! Bu karmaşık duygusal çıkmazda, yasak aşkın tatlı kaçamaklarına ya da iki ilişkiyi aynı anda idare etme çılgınlığına kapılmak gibi bir hata yapma. Bu durum, sonunda seni daha fazla karmaşaya ve belki de acıya sürükleyebilir. Aşk oyununda dikkatli ol, seçimlerini akıllıca yap ve kalbinin sesini dinlerken mantığını da ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…