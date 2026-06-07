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Yengeç Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 8 Haziran - 14 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Haziran - 14 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta başı burcunda gerçekleşen Venüs ve Jüpiter kavuşumu öz güvenini tazeleyerek kişisel projelerinde ipleri eline alman gerektiğini fısıldıyor. Parlak auranla dikkatleri üzerine çekerek kariyerindeki adımlarını güvence altına alıyorsun. Kendine duyduğun bu tavizsiz inanç mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür ile Satürn karesi stratejik aklını arşa çıkararak seni mükemmel bir planlamacı yapıyor. Arka planda yürüttüğün gizli projeleri eksiksiz şekilde tamamlayarak şirketine kâr getiriyorsun. Disiplinli çabaların, yeni iş teklifleri ve güçlü projeleri de beraberinde getirebilir.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeni ruhsal bağlarını güçlendirerek romantik kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle kelimelere ihtiyaç duymadan empati kurarak beraberliğini sezgisel bir düzeyde sağlamlaştırıyorsun. Bekarsan, yüzeysel çekimlerden uzaklaşıp tamamen kalbine dokunan merhametli insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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