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Bugün İndirimde Neler Var? 23 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 23 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 13:39
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Temmuz ayının bu sıcak perşembe gününde spor kombinleri tamamlayan markalı ayakkabı ve gözlüklerden banyoda düzen sağlayan bambu dolaplara, doğal deodorantlardan yaz aylarında serin tutan klimalı yastıklara, tüylü dostlarımız için ultra sessiz su pınarlarından matcha çayına kadar birçok ürün indirimde. Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 23.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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3.5 litrelik geniş haznesi, BPA içermeyen güvenli yapısı ve ultra sessiz akış moduyla evcil dostlarınızın gün boyu taze su içmesini sağlayan akıllı pınar.

Haustier WF007L Otomatik Kedi Su Sebili 3.5L

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Anthony Jackson 3'lü kutu premium erkek tişört seti son 90 günün en ucuz fiyatıyla net 693,23 TL!

Kaliteli pamuklu kumaşı ve zamansız renk seçenekleriyle yaz gardırobunun temel ihtiyacını tek sepette çözen bütçe dostu üçlü paket.

Anthony Jackson 3'lü Kutu Premium Erkek Tişört Starlight

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Nemli banyo ortamına dayanıklı %100 doğal bambu yapısı, tek kapaklı dolabı ve 3 raflı geniş hacmiyle havlu ve kozmetik eşyaları mükemmel şekilde düzenleyen dolap.

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Siveno %100 doğal kadın roll-on deodorant indirimlere ek tekli alımlarda net 239,00 TL!

Siveno %100 doğal kadın roll-on deodorant indirimlere ek tekli alımlarda net 239,00 TL!

Gözenekleri tıkamadan ter kokusunu önleyen, kıyafetlerde leke bırakmayan, bitkisel ve vegan içeriğiyle hassas ciltlerin güvenle kullandığı doğal roll-on.

Siveno %100 Doğal Roll On Kadın Deodorant

Madame Coco 2'li klimalı yastık net 650,00 TL!

Madame Coco 2'li klimalı yastık net 650,00 TL!

Hava sirkülasyonu sağlayan özel kumaş dokusuyla sıcak yaz gecelerinde terlemeyi önleyerek kesintisiz ve ferah bir uyku deneyimi yaşatan ikili yastık seti.

Madame Coco 2'li Klimalı Yastık Beyaz/Açık Gri 50x70 cm

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Bioderma ürünlerinde 1.500 TL üzerine anında 300 TL indirim!

Bioderma ürünlerinde 1.500 TL üzerine anında 300 TL indirim!

Leke eğilimli ciltler için yüksek güneş koruması sunan, leke oluşumunu engellemeye yardımcı 150 ml boyutundaki yüz ve vücut kremi.

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 ml

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Puma Milenio Tech L unisex beyaz spor ayakkabı %57 net indirimle 5.699,00 TL yerine piyasadaki en ucuz fiyat olan 2.449,99 TL!

Nefes alabilen file yüzeyi, yumuşak iç taban teknolojisi ve ikonik retro tasarımıyla günlük yürüyüşlerde maksimum konfor ve şıklık vaat eden spor model.

Puma Milenio Tech L Beyaz Spor Ayakkabı

Fropie Ceremonial Grade Matcha çayı %35 indirim fırsatıyla 1.048,00 TL yerine net 681,00 TL!

Fropie Ceremonial Grade Matcha çayı %35 indirim fırsatıyla 1.048,00 TL yerine net 681,00 TL!

En yüksek kalitedeki yeşil çay yapraklarından elde edilen, yüksek antioksidan içeriğiyle gün boyu zindelik ve metabolizma desteği veren 50 gramlık özel çay.

Fropie Matcha Çayı - Ceremonial Grade - 50gr

Bilge Karga Valery Tortoise Green güneş gözlüğü %20 fırsatla 1.340,00 TL yerine net 1.072,00 TL!

Bilge Karga Valery Tortoise Green güneş gözlüğü %20 fırsatla 1.340,00 TL yerine net 1.072,00 TL!

Desenli çerçeve tasarımı ve yeşil cam detaylarıyla yaz kombinlerine şık bir dokunuş katarken gözleri güneşin zararlı ışınlarından koruyan tarz aksesuar.

Bilge Karga Valery Tortoise Green Güneş Gözlüğü

Animal Joy Cream Of Rice %33 lansman indirimi ve onedio koduyla sepette ekstra %10 indirimli!

Animal Joy Cream Of Rice %33 lansman indirimi ve onedio koduyla sepette ekstra %10 indirimli!

Spor öncesinde ve sonrasında ihtiyaç duyulan kaliteli karbonhidratı en lezzetli haliyle sunan, kolay sindirimiyle fit yaşamı destekleyen popüler besin takviyesi.

Animal Joy Cream Of Rice Lansman Ürünü

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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