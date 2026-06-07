Sevgili Yengeç, bu haftaya hafta başı burcunda kavuşan Venüs ve Jüpiter'in getirdiği manyetik çekimle başlayarak çalışma ortamında görünürlüğünün sınırlarını yeniden çiziyorsun. Işıltılı auranla yöneticilerinin dikkatini çekip projelerini destekleyerek bireysel başarılarını tamamen güvence altına alıyorsun. Kararlı duruşun ve öz sevgin, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak reddedilme riskini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Merkür ile Satürn karesi odaklanma gücünü arşa çıkararak seni mükemmel bir gizli stratejist yapıyor. Kimsenin fark etmediği detayları arka planda büyük bir ciddiyetle analiz edip çözerek departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Sahne arkasında ürettiğin başarılar mı? Adını sektöre altın harflerle yazdıracak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…