Acun Ilıcalı’dan Hull City Taraftarları İçin Transfer Bilgilendirme Paylaşımı Geldi
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City bu sezon İngiltere’nin en yüksek ligi olan Premier Lig’de mücadele edecek. Ilıcalı, Hull City taraftarları için transfer bilgilendirmesi içeren bir paylaşımda bulundu. Jack Butland, Oscar Zambrano ve Matt Targett transferinin bittiğini belirten kulüp sahibi, transfer görüşmelerinin sürdüğü oyuncuların milliyetlerini de paylaştı.
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Hull City, geçtiğimiz sezon Championship play-off maçlarını kazanarak Premier Lig’e yükselmişti.
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Acun Ilıcalı'nın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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