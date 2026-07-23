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Acun Ilıcalı’dan Hull City Taraftarları İçin Transfer Bilgilendirme Paylaşımı Geldi

Acun Ilıcalı’dan Hull City Taraftarları İçin Transfer Bilgilendirme Paylaşımı Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2026 - 14:25
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City bu sezon İngiltere’nin en yüksek ligi olan Premier Lig’de mücadele edecek. Ilıcalı, Hull City taraftarları için transfer bilgilendirmesi içeren bir paylaşımda bulundu. Jack Butland, Oscar Zambrano ve Matt Targett transferinin bittiğini belirten kulüp sahibi, transfer görüşmelerinin sürdüğü oyuncuların milliyetlerini de paylaştı.

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Hull City, geçtiğimiz sezon Championship play-off maçlarını kazanarak Premier Lig’e yükselmişti.

Hull City, geçtiğimiz sezon Championship play-off maçlarını kazanarak Premier Lig’e yükselmişti.

Dünyanın en çok takip edilen liglerinin başında gelen Premier Lig’de mücadele edecek Hull City’nin kadrosunu nasıl güçlendireceği merak ediliyordu.

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, tamamlanan transferler ve devam eden transfer görüşmeleri için paylaşımda bulundu. Jack Butland, Oscar Zambrano ve Matt Targett transferinin tamamlandığını belirten Ilıcalı, yüzde 99 ihtimalle Japon bir oyuncuyu kadroya katacaklarını da paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı 👇

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı 👇
twitter.com

'Sevgili Hull City ailesi,

Birçok yerde onlarca yalan transfer söylentisi okuyoruz.

Reddedildiğimiz iddialarından ve kulübümüzün adının dikkat çekmek için kullanılmasına rahatsız oluyoruz. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum. Yalan spekülasyonları önlemek ve size daha fazla bilgi vermek için, bazı ipuçları içeren en son transfer durumumuzu sizinle paylaşıyorum :)

1.⁠ ⁠Jack Butland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ☑️

2.⁠ ⁠⁠Oscar Zambrano 🇪🇨 ☑️

3.⁠ ⁠⁠Matt Targett 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ☑️

————————————

4.⁠ ⁠⁠🇯🇵 99%

5.⁠ ⁠⁠🇵🇹 80%

6.⁠ ⁠⁠🇬🇷 90%

7.⁠ ⁠⁠🇸🇳 70%

8.⁠ ⁠⁠🇦🇺 80%

9.⁠ ⁠⁠🇸🇪 90%

10.⁠ 🇫🇷 70%

11.⁠ ⁠⁠🇯🇵 60%

12.⁠ ⁠⁠🇭🇷 80%

13.⁠ ⁠⁠🇯🇲 70%

14.⁠ 🇹🇷⁠⁠🇩🇪 70%'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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