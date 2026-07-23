Acun Ilıcalı’dan Hull City Taraftarları İçin Transfer Bilgilendirme Paylaşımı Geldi

Dünyanın en çok takip edilen liglerinin başında gelen Premier Lig’de mücadele edecek Hull City’nin kadrosunu nasıl güçlendireceği merak ediliyordu.

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, tamamlanan transferler ve devam eden transfer görüşmeleri için paylaşımda bulundu. Jack Butland, Oscar Zambrano ve Matt Targett transferinin tamamlandığını belirten Ilıcalı, yüzde 99 ihtimalle Japon bir oyuncuyu kadroya katacaklarını da paylaştı.