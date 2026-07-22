2026 Dünya Kupası’nın Sosyal Medyadaki Kazananları Belli Oldu
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2026 Dünya Kupası sırasında Instagram'da en çok takipçi kazanan futbolcular belli oldu. Sportico verilerine göre Norveç'in golcüsü Erling Haaland kupa boyunca 33 milyona yakın takipçi kazandı. İkinci sırada ise yaptığı kurtarışlar ve hayat hikayesiyle milyonlara dokunan Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha yer aldı.
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Dev golcü takipçi sayısını yaklaşık iki kat arttırdı.
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İkinci sırada ise sürpriz bir isim var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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