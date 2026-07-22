2026 Dünya Kupası’nın Sosyal Medyadaki Kazananları Belli Oldu

Mücadelesiyle takdir toplayan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Josimar Dias Vozinha, İspanya ve Arjantin gibi iki finaliste karşı yaptığı kurtarışlarla ve hayat hikayesiyle 29,4 milyon takipçi kazanarak ikinci sıraya yükseldi.

Yeni Zelandalı Tim Payne ise turnuva öncesi en az takipçili oyuncuyu fenomen yapma kampanyasıyla 5-6 milyon kazanmıştı ancak sıralamada ilk 10'da yer alamadı.