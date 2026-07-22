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2026 Dünya Kupası’nın Sosyal Medyadaki Kazananları Belli Oldu

etiket 2026 Dünya Kupası’nın Sosyal Medyadaki Kazananları Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.07.2026 - 18:15
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2026 Dünya Kupası sırasında Instagram'da en çok takipçi kazanan futbolcular belli oldu. Sportico verilerine göre Norveç'in golcüsü Erling Haaland kupa boyunca 33 milyona yakın takipçi kazandı. İkinci sırada ise yaptığı kurtarışlar ve hayat hikayesiyle milyonlara dokunan Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha yer aldı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Dev golcü takipçi sayısını yaklaşık iki kat arttırdı.

Dev golcü takipçi sayısını yaklaşık iki kat arttırdı.

Sportico verilerine göre turnuva boyunca Instagram’da en çok takipçi kazanan futbolcu Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland oldu. Dev golcü 32,1 milyon yeni takipçiyle zirveye yerleşti.

İkinci sırada ise sürpriz bir isim var.

İkinci sırada ise sürpriz bir isim var.

Mücadelesiyle takdir toplayan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Josimar Dias Vozinha, İspanya ve Arjantin gibi iki finaliste karşı yaptığı kurtarışlarla ve hayat hikayesiyle 29,4 milyon takipçi kazanarak ikinci sıraya yükseldi.

Yeni Zelandalı Tim Payne ise turnuva öncesi en az takipçili oyuncuyu fenomen yapma kampanyasıyla 5-6 milyon kazanmıştı ancak sıralamada ilk 10'da yer alamadı.

Listenin tamamı şu şekilde:

Listenin tamamı şu şekilde:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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