EA SPORTS FC 27 Oyununun Kapağında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de Yer Aldı
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Oyun dünyasının en çok satan futbol serisi EA SPORTS FC’nin yeni halkası EA SPORTS FC 27'nin kapağında, Beşiktaş’ın transfer dönemlerinde slogan hâline gelen “Came to Beşiktaş” ifadesinin yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da yer aldı. Yeni oyunun ilk tanıtım videosu 24 Temmuz Perşembe günü YouTube kanalından yayınlanacak.
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EA SPORTS FC 27’nin kapak görselinde Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe yer aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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