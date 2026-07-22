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EA SPORTS FC 27 Oyununun Kapağında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de Yer Aldı

EA SPORTS FC 27 Oyununun Kapağında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de Yer Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2026 - 20:43
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Oyun dünyasının en çok satan futbol serisi EA SPORTS FC’nin yeni halkası EA SPORTS FC 27'nin kapağında, Beşiktaş’ın transfer dönemlerinde slogan hâline gelen “Came to Beşiktaş” ifadesinin yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da yer aldı. Yeni oyunun ilk tanıtım videosu 24 Temmuz Perşembe günü YouTube kanalından yayınlanacak.

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EA SPORTS FC 27’nin kapak görselinde Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe yer aldı.

EA SPORTS FC 27’nin kapak görselinde Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe yer aldı.

Paylaşılan kapak görselinin detaylarında ise Türk takımları da unutulmadı. Beşiktaş taraftarlarının transfer dönemlerindeki mottosu hâline gelen “Came to Beşiktaş” pankartı dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Ayrıca Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile Galatasaray’ın formaları da kapak görselinde yer verilen diğer Türk kulüpleri oldu.

Ezeli rakiplerin renklerinin aynı karede ve oyunun küresel lansman kapağında yer alması sosyal medyada da gündem oldu.

EA SPORTS FC 27’nin ilk tanıtım videosu 24 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 18.57’de resmi YouTube kanalında yayınlanacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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