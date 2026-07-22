EA SPORTS FC 27 Oyununun Kapağında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de Yer Aldı

Paylaşılan kapak görselinin detaylarında ise Türk takımları da unutulmadı. Beşiktaş taraftarlarının transfer dönemlerindeki mottosu hâline gelen “Came to Beşiktaş” pankartı dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Ayrıca Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile Galatasaray’ın formaları da kapak görselinde yer verilen diğer Türk kulüpleri oldu.

Ezeli rakiplerin renklerinin aynı karede ve oyunun küresel lansman kapağında yer alması sosyal medyada da gündem oldu.

EA SPORTS FC 27’nin ilk tanıtım videosu 24 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 18.57’de resmi YouTube kanalında yayınlanacak.