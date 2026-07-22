Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Ablası Hayatını Kaybetti
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu evinde geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Caterina Montella için başsağlığı mesajı paylaştı.
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Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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