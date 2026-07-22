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Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Ablası Hayatını Kaybetti

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Ablası Hayatını Kaybetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.07.2026 - 14:01
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu evinde geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Caterina Montella için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın vefat haberinin büyük üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, 'A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir.' ifadelerine yer verildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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