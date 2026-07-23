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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.07.2026 - 12:56
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Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup etti. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükseldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Türkiye ile Kanada, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesinde bulunan East Asian Games Dome salonunda karşılaştı. 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada’yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Set sonuçları şöyle:

  • 4. Set: Türkiye 25-17 Kanada

  • 3. Set: Türkiye 25-21 Kanada

  • 2. Set: Türkiye 25-21 Kanada

  • 1. Set: Türkiye 22-25 Kanada

Voleybol takımı yarı final rakibi kim?

Filenin Sultanları, yarı finalde Çin-ABD karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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