Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi
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Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup etti. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükseldi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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