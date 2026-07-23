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Emeklilere Zam Farkı Ödeneceği Tarih Belli Oldu

Emeklilere Zam Farkı Ödeneceği Tarih Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2026 - 13:02
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz Cuma günü yapılmaya başlanacağını açıkladı.

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SGK, emeklilere zam farkı ödemelerinin PTT ve banka kanallarıyla yapılacağını açıkladı.

SGK, emeklilere zam farkı ödemelerinin PTT ve banka kanallarıyla yapılacağını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı temmuz dönemi zam farkı ödemelerine 24 Temmuz Cuma günü başlanacağını açıkladı.

Buna göre, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) bendi kapsamındaki hak sahiplerinin 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olan maaş artışlarından kaynaklanan fark ödemeleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak.

Böylece aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı için 1 aylık maaş farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylık dönemler hâlinde alanlardan mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık, haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık, temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık maaş farkı yatırılacak.

Zam farkı ödemeleri kapsamında 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak.

Öte yandan açıklamada, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) bentleri kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı maaş ödemelerinin ise kendi ödeme günlerinde yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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