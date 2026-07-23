Emeklilere Zam Farkı Ödeneceği Tarih Belli Oldu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz Cuma günü yapılmaya başlanacağını açıkladı.
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SGK, emeklilere zam farkı ödemelerinin PTT ve banka kanallarıyla yapılacağını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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