YÖK Kararı: Özel Üniversitelerde Zam Oranı Yüzde 25'i Geçemeyecek

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 8 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantısında vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışları ele alındı.

Alınan karara göre, vakıf üniversiteleri 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve 1. sınıf dışındaki öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artışını yüzde 25'i geçmeyecek şekilde belirleyecek.

Yüzde 25'lik üst sınır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayına ilişkin yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışlarının ortalaması esas alınarak belirlendi.

Öte yandan, bazı vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme işlemlerini beklettiğine yönelik bilgilerin YÖK'e ulaştığı öğrenildi. Bu uygulamanın devam etmesi halinde, ilgili vakıf yükseköğretim kurumları hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin başlatılacağı belirtildi.