YÖK Kararı: Özel Üniversitelerde Zam Oranı Yüzde 25'i Geçemeyecek
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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih heyecanı başlarken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vakıf üniversitelerinde uygulanacak öğrenim ücretleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre, hazırlık ve 1. sınıf dışındaki öğrenciler için öğrenim ücretlerine yapılacak zam oranı yüzde 25'i aşamayacak. Karar, TÜİK'in açıkladığı TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması dikkate alınarak belirlendi.
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YKS puanlarını öğrenen binlerce öğrencinin tercihi bu yıl da vakıf üniversiteleri olacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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