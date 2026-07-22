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YÖK Kararı: Özel Üniversitelerde Zam Oranı Yüzde 25'i Geçemeyecek

YÖK Kararı: Özel Üniversitelerde Zam Oranı Yüzde 25'i Geçemeyecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2026 - 22:19
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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih heyecanı başlarken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vakıf üniversitelerinde uygulanacak öğrenim ücretleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre, hazırlık ve 1. sınıf dışındaki öğrenciler için öğrenim ücretlerine yapılacak zam oranı yüzde 25'i aşamayacak. Karar, TÜİK'in açıkladığı TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması dikkate alınarak belirlendi.

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YKS puanlarını öğrenen binlerce öğrencinin tercihi bu yıl da vakıf üniversiteleri olacak.

YKS puanlarını öğrenen binlerce öğrencinin tercihi bu yıl da vakıf üniversiteleri olacak.

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 8 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantısında vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışları ele alındı.

Alınan karara göre, vakıf üniversiteleri 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve 1. sınıf dışındaki öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artışını yüzde 25'i geçmeyecek şekilde belirleyecek.

Yüzde 25'lik üst sınır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayına ilişkin yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışlarının ortalaması esas alınarak belirlendi.

Öte yandan, bazı vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme işlemlerini beklettiğine yönelik bilgilerin YÖK'e ulaştığı öğrenildi. Bu uygulamanın devam etmesi halinde, ilgili vakıf yükseköğretim kurumları hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin başlatılacağı belirtildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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