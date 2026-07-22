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KKTC’de Aşırı Sıcaklara Önlem: Açık Alanda Çalışmak Yasaklandı

KKTC’de Aşırı Sıcaklara Önlem: Açık Alanda Çalışmak Yasaklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2026 - 18:29
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet yeni bir karar aldı. Alınan karara göre, 22 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar öğle saatlerinde güneş altında çalışmak yasaklandı. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı açıklamada, “Önceliğimiz insan sağlığı.” ifadelerini kullandı.

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Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği KKTC’de aşırı sıcaklar için yeni önlemler yürürlüğe alındı.

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği KKTC’de aşırı sıcaklar için yeni önlemler yürürlüğe alındı.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle 22 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışmayı yasakladı.

Bakanlığın kararı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 'Aşırı sıcaklarda çalışanlarımızın sağlığını korumak önceliğimizdir.' ifadesini kullandı.

Hasipoğlu, kararın yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcak hava koşullarının çalışanların sağlık ve güvenliği üzerinde oluşturabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla alındığını belirterek, açık alanda faaliyet gösteren tüm işverenlerin çalışma programlarını belirtilen saatleri dikkate alarak yeniden düzenlemeleri ve çalışanların sağlık ile güvenliğini korumaya yönelik gerekli tüm tedbirleri eksiksiz şekilde uygulamaları gerektiğini kaydetti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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