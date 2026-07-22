KKTC’de Aşırı Sıcaklara Önlem: Açık Alanda Çalışmak Yasaklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet yeni bir karar aldı. Alınan karara göre, 22 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar öğle saatlerinde güneş altında çalışmak yasaklandı. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı açıklamada, “Önceliğimiz insan sağlığı.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği KKTC’de aşırı sıcaklar için yeni önlemler yürürlüğe alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın