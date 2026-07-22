KKTC’de Aşırı Sıcaklara Önlem: Açık Alanda Çalışmak Yasaklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle 22 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışmayı yasakladı.

Bakanlığın kararı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 'Aşırı sıcaklarda çalışanlarımızın sağlığını korumak önceliğimizdir.' ifadesini kullandı.

Hasipoğlu, kararın yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcak hava koşullarının çalışanların sağlık ve güvenliği üzerinde oluşturabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla alındığını belirterek, açık alanda faaliyet gösteren tüm işverenlerin çalışma programlarını belirtilen saatleri dikkate alarak yeniden düzenlemeleri ve çalışanların sağlık ile güvenliğini korumaya yönelik gerekli tüm tedbirleri eksiksiz şekilde uygulamaları gerektiğini kaydetti.