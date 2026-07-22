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İstanbul’un 3 İlçesinde Denize Girmek Yasaklandı

İstanbul’un 3 İlçesinde Denize Girmek Yasaklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2026 - 21:10
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İstanbul’da etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle denize kıyısı bulunan ilçelerde dev dalgalar kıyıya vurdu. Beykoz’da 5 gün boyunca denize girmek yasaklanırken, Arnavutköy ve Sarıyer’de ise 23 Temmuz Perşembe günü vatandaşların denize girmesine yasak getirildi.

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Megakent İstanbul’da hızla düşen sıcaklıklarla birlikte kuvvetli fırtına da etkili oldu.

Megakent İstanbul’da hızla düşen sıcaklıklarla birlikte kuvvetli fırtına da etkili oldu.

Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 23.07.2026 (Perşembe), 24.07.2026 (Cuma), 25.07.2026 (Cumartesi), 26.07.2026 (Pazar), 27.07.2026 (Pazartesi) günlerinde 5 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Arnavutköy ve Sarıyer kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise iki ilçede 23 Temmuz Perşembe günü vatandaşların denize girmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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