İstanbul’un 3 İlçesinde Denize Girmek Yasaklandı
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İstanbul’da etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle denize kıyısı bulunan ilçelerde dev dalgalar kıyıya vurdu. Beykoz’da 5 gün boyunca denize girmek yasaklanırken, Arnavutköy ve Sarıyer’de ise 23 Temmuz Perşembe günü vatandaşların denize girmesine yasak getirildi.
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Megakent İstanbul’da hızla düşen sıcaklıklarla birlikte kuvvetli fırtına da etkili oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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