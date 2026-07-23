Seçtiğin Tatlılara Göre Eski Sevgilin Nasıl Biriydi?
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Her ilişkinin geride bıraktığı tatlı ya da acı anılar vardır. Peki ya en sevdiğin tatlılar, eski sevgilinin nasıl biri olduğunu düşündüğünden daha iyi anlatıyorsa? Birbirinden lezzetli seçenekler arasından tercihini yap, biz de geçmiş aşkının karakterini analiz edelim!
Hazırsan başla!
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Seçtiğin Tatlılara Göre Eski Sevgilin Nasıl Biriydi?
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