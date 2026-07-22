Senin Kalbin Kaç Yaşında?

Kimlik yaşın ile duygusal yaşın her zaman aynı olmak zorunda değil. Bazı insanlar daha yirmili yaşlarında onlarca hayal kırıklığı yaşamış gibi olgun hissederken, bazıları ellili yaşlarında bile çocuk gibi heyecanlanabilir. Kalbin; nasıl sevdiğin, nasıl affettiğin, nasıl bağ kurduğun ve hayata nasıl baktığın konusunda düşündüğünden çok daha fazla ipucu verir.

Peki senin kalbin gerçekten kaç yaşında?