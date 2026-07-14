İlişki Endeksi: % Kaç Toksiksin?

Kabul edelim, hepimiz ilişkilerimizde sütten çıkmış ak kaşık olduğumuzu düşünmeyi seviyoruz. Partnerimizin hatalarını cımbızla çekerken, kendi sergilediğimiz o 'küçük' manipülasyonları, kıskançlık krizlerini veya pasif-agresif tripleri görmezden gelebiliyoruz. Bugün internet kültürünün en sevilen akımını masaya yatırıyor ve senin ilişkideki gerçek rengini ortaya çıkarıyoruz. Kavga anlarında verdiğin tepkilerden eski sevgili krizlerini yönetme biçimine kadar her şeyi inceledik.

Testin sonunda karşına çıkacak endeks çubuğunda nerede durduğunu görmek için cesaretin varsa başlayalım!