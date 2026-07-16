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Burcuna Göre Nasıl Bir Anne/Baba Olacağını Söylüyoruz!

Burcuna Göre Nasıl Bir Anne/Baba Olacağını Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 09:45
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Ebeveynlik herkes için bambaşka bir yolculuk. Kimisi çocuğunu özgür bırakmayı seçerken kimisi her detayı planlamak ister; kimisi sevgisini kelimelerle gösterirken kimisi yaptığı fedakârlıklarla hissettirir. Peki ya burcun bu konuda sana ne söylüyor? Elbette bir insanın nasıl bir anne ya da baba olacağını yalnızca burcu belirlemez. Ancak astroloji, karakter özelliklerine eğlenceli bir pencereden bakmayı sevenler için oldukça keyifli ipuçları sunabilir. 

Burcunu seç ve gelecekte  nasıl bir ebeveyn olabileceğini keşfet!

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Burcuna Göre Nasıl Bir Anne/Baba Olacağını Söylüyoruz!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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