Burcuna Göre Nasıl Bir Anne/Baba Olacağını Söylüyoruz!
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Ebeveynlik herkes için bambaşka bir yolculuk. Kimisi çocuğunu özgür bırakmayı seçerken kimisi her detayı planlamak ister; kimisi sevgisini kelimelerle gösterirken kimisi yaptığı fedakârlıklarla hissettirir. Peki ya burcun bu konuda sana ne söylüyor? Elbette bir insanın nasıl bir anne ya da baba olacağını yalnızca burcu belirlemez. Ancak astroloji, karakter özelliklerine eğlenceli bir pencereden bakmayı sevenler için oldukça keyifli ipuçları sunabilir.
Burcunu seç ve gelecekte nasıl bir ebeveyn olabileceğini keşfet!
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Burcuna Göre Nasıl Bir Anne/Baba Olacağını Söylüyoruz!
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