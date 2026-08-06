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LGS Boş Kontenjanlar Belli Oldu Mu? LGS 2. Tercihler Ne Zaman, Nasıl Yapılır?

LGS Boş Kontenjanlar Belli Oldu Mu? LGS 2. Tercihler Ne Zaman, Nasıl Yapılır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 10:53
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2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk tercihinde hayalindeki liseye giremeyen ya da kayıtlı olduğu okulu değiştirmek isteyen öğrenci ve veliler gözünü nakil sürecine çevirdi. Bu nedenle “LGS boş kontenjanlar belli oldu mu?”, “LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak?” ve “Nakil başvurusu nasıl yapılır?” soruları arama motorlarında hızla öne çıktı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ile Anadolu imam hatip ve meslek liselerindeki boş kontenjanlar için tercih maratonu resmen başladı. Peki bu süreç nasıl işleyecek, hangi tarihlere dikkat etmek gerekiyor? İşte 2026 LGS nakil sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

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LGS Boş Kontenjanlar Belli Oldu Mu?

LGS Boş Kontenjanlar Belli Oldu Mu?

Evet, 2026 LGS boş kontenjanları ve ilk yerleştirme sonrası oluşan güncel taban puanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, yerleştirme sonuçlarının ardından okullarda boş kalan kontenjanları 5 Ağustos 2026 itibarıyla e-Okul sistemi üzerinden öğrenci ve velilerin erişimine açtı. Sınavla öğrenci alan liselerdeki 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473’ü ilk yerleştirmede dolarken, doluluk oranı yüzde 95,76’ya ulaştı. Nakil yapmayı düşünen öğrenciler, tercih yapmak istedikleri okulların güncel kontenjan ve taban puan durumunu e-Okul üzerinden inceleyerek başvurularını buna göre şekillendirebiliyor.

LGS 2. Tercihler Ne Zaman?

LGS 2. Tercihler Ne Zaman?

2026 LGS nakil süreci iki dönem halinde yürütülüyor. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alındı ve bu dönemin sonuçları 10 Ağustos 2026’da ilan edilecek. Merakla beklenen ikinci nakil (2. tercih) başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak; bu dönemin sonuçları da 14 Ağustos 2026’da açıklanacak. İki nakil döneminin sonunda da herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos tarihlerinde il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapılabilecek; komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos’ta tamamlayacak.

LGS 2. Tercihler (Nakil) Nasıl Yapılır?

LGS 2. Tercihler (Nakil) Nasıl Yapılır?

LGS 2. nakil tercihleri, tamamen çevrim içi olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenci ya da velinin, belirlenen başvuru tarihleri arasında e-Okul’a giriş yaparak nakil tercih ekranından işlem yapması gerekiyor. Bu ekranda boş kontenjanı bulunan okullar ve güncel taban puanları listeleniyor; öğrenci, puanının yeterli olduğu okulları tercih listesine ekleyerek başvurusunu tamamlıyor. Sınavla öğrenci alan liseler, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için ayrı tercih hakkı tanınıyor. Tercihler sistem tarafından puan üstünlüğüne göre değerlendiriliyor ve yerleştirme sonuçları belirtilen tarihte açıklanıyor. Nakil sonucunda yeni bir okula yerleşen öğrencinin kaydı e-Okul üzerinden otomatik olarak yapıldığı için ayrıca fiziksel bir kayıt işlemine gerek kalmıyor; ancak yeni yerleştirmeyi kabul eden öğrencinin eski okuldaki kaydının düştüğünü ve bu işlemin geri alınamayacağını göz önünde bulundurması önem taşıyor.

LGS 2. Tercihler Ne Zaman Açıklanacak?

2026 LGS ikinci nakil tercihlerinin sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Başvuruların 10-12 Ağustos arasında alınmasının ardından, öğrenciler bu tarihte yeni okullarına yerleşip yerleşemediğini e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Nakil sonucunda bir okula yerleşen öğrencinin kaydı sistem tarafından otomatik olarak yapılacağı için ayrıca kayıt işlemine gerek kalmayacak. İki nakil döneminin ardından hala herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ise 17-26 Ağustos tarihlerinde il ve ilçe nakil komisyonlarına başvurabilecek; bu yerleştirmeler 28 Ağustos’ta tamamlanacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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