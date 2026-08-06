LGS Boş Kontenjanlar Belli Oldu Mu? LGS 2. Tercihler Ne Zaman, Nasıl Yapılır?

LGS 2. nakil tercihleri, tamamen çevrim içi olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenci ya da velinin, belirlenen başvuru tarihleri arasında e-Okul’a giriş yaparak nakil tercih ekranından işlem yapması gerekiyor. Bu ekranda boş kontenjanı bulunan okullar ve güncel taban puanları listeleniyor; öğrenci, puanının yeterli olduğu okulları tercih listesine ekleyerek başvurusunu tamamlıyor. Sınavla öğrenci alan liseler, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için ayrı tercih hakkı tanınıyor. Tercihler sistem tarafından puan üstünlüğüne göre değerlendiriliyor ve yerleştirme sonuçları belirtilen tarihte açıklanıyor. Nakil sonucunda yeni bir okula yerleşen öğrencinin kaydı e-Okul üzerinden otomatik olarak yapıldığı için ayrıca fiziksel bir kayıt işlemine gerek kalmıyor; ancak yeni yerleştirmeyi kabul eden öğrencinin eski okuldaki kaydının düştüğünü ve bu işlemin geri alınamayacağını göz önünde bulundurması önem taşıyor.

LGS 2. Tercihler Ne Zaman Açıklanacak?

2026 LGS ikinci nakil tercihlerinin sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Başvuruların 10-12 Ağustos arasında alınmasının ardından, öğrenciler bu tarihte yeni okullarına yerleşip yerleşemediğini e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Nakil sonucunda bir okula yerleşen öğrencinin kaydı sistem tarafından otomatik olarak yapılacağı için ayrıca kayıt işlemine gerek kalmayacak. İki nakil döneminin ardından hala herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ise 17-26 Ağustos tarihlerinde il ve ilçe nakil komisyonlarına başvurabilecek; bu yerleştirmeler 28 Ağustos’ta tamamlanacak.