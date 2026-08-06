LGS Boş Kontenjanlar Belli Oldu Mu? LGS 2. Tercihler Ne Zaman, Nasıl Yapılır?
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2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk tercihinde hayalindeki liseye giremeyen ya da kayıtlı olduğu okulu değiştirmek isteyen öğrenci ve veliler gözünü nakil sürecine çevirdi. Bu nedenle “LGS boş kontenjanlar belli oldu mu?”, “LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak?” ve “Nakil başvurusu nasıl yapılır?” soruları arama motorlarında hızla öne çıktı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ile Anadolu imam hatip ve meslek liselerindeki boş kontenjanlar için tercih maratonu resmen başladı. Peki bu süreç nasıl işleyecek, hangi tarihlere dikkat etmek gerekiyor? İşte 2026 LGS nakil sürecine dair merak edilen tüm detaylar…
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LGS Boş Kontenjanlar Belli Oldu Mu?
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LGS 2. Tercihler Ne Zaman?
LGS 2. Tercihler (Nakil) Nasıl Yapılır?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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