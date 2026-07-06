Burcuna Göre Senin Diğerlerinden Üstün Olduğun Konu Ne?
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Her burcun öne çıkan güçlü yönleri olduğuna inanılır. Kimi cesaretiyle dikkat çeker, kimi zekâsıyla, kimi ise insan ilişkilerindeki başarısıyla fark yaratır. Peki senin burcun seni hangi konuda diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor? Burcunu seç ve yıldızların sana hangi özel yeteneği verdiğini öğren.
Hazırsan başlayalım!
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Burcuna Göre Senin Diğerlerinden Üstün Olduğun Konu Ne?
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