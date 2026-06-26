Burçlar ve Hayat Mottoları!

Ben aslında böyle biri değilim, hayat beni bu hale getirdi' dediğin anları bir düşün. Ya da her kriz anında dilinin ucuna gelen, seni sen yapan o meşhur felsefeni. Yıldızlar senin hakkında ne derse desin, her burcun ruhuna kazınmış, adeta genetiğine işlenmiş tek bir cümlelik manifestosu vardır. Bu eğlenceli ve nokta atışı onedio astroloji testi sayesinde, burcunun arkasına gizlenen o gerçek, filtresiz hayat mottosunu öğrenmeye hazır mısın?

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