Burçlar ve En Çok Kullandıkları Cümleler!

Herkesin farkında olmadan sık sık kullandığı, adeta imzası hâline gelen bazı cümleler vardır. Astrolojiye göre burçların karakter özellikleri, olaylara yaklaşımı ve iletişim tarzı da bu cümleleri şekillendirebilir. Peki senin burcun en çok hangi cümleyi söylüyor? Burcunu seç, karakterine en çok uyan o meşhur cümleyi ve bunun arkasındaki eğlenceli analizi öğren.

Hazırsan başlayalım!