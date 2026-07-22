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Bu Test Sana En Büyük Zaafını Söyleyecek!

Bu Test Sana En Büyük Zaafını Söyleyecek!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.07.2026 - 13:19
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Herkesin güçlü yönleri olduğu kadar, farkında olmadan hayatını etkileyen zayıf noktaları da vardır. Bazı insanlar onaylanma ihtiyacının peşinden giderken bazıları kontrolü kaybetmekten korkar, bazıları ise kendi duygularını bile fark etmeden bastırır. Peki senin kararlarını, ilişkilerini ve hayatını en çok etkileyen zaafın ne?

 Bu test, verdiğin cevaplardan yola çıkarak belki de bugüne kadar üzerinde hiç düşünmediğin bir yönünü keşfetmene yardımcı olacak.

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Bu Test Sana En Büyük Zaafını Söyleyecek!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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