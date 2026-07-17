Burcuna Göre Senin Prime Dönemin!
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Herkesin hayatında 'işte benim dönemim buydu!' diyeceği bir zaman vardır. Kimi kariyerinde zirveye çıkar, kimi aşkta en güzel günlerini yaşar, kimi ise kendini ilk kez gerçekten keşfeder. Astrolojiye göre her burcun enerjisinin en güçlü hissedildiği bir prime dönemi bulunur. Peki seninki hangi yaşlarda başlıyor ve seni neler bekliyor?
Burcunu seç, hayatının en parlak dönemini öğren!
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Burcuna Göre Senin Prime Dönemin!
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