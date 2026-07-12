Burçlar ve Ruh Hayvanları! Senin Ruhunun Hayvanı Hangisi?

Gezegenlerin konumu, yıldızların dizilimi ve doğduğun o büyülü gün. Hepsi bir araya gelip senin bu hayattaki duruşunu, enerjini ve karakterini şekillendirdi. Peki, içindeki o bitmek bilmeyen enerjinin, bazen seni bile şaşırtan o içgüdülerin aslında doğadaki bir canlıyla birebir eşleştiğini biliyor muydun? Bu testte uzun astrolojik analizlere boğulmuyoruz; doğrudan ruhunun derinliklerine iniyoruz.

Hazırsan arkana yaslan, burcunu seç ve içindeki o güçlü bilge canlıyla tanış!