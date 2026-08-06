Kameralar Bir Anda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'e Döndü: Cenk Tosun'un Halleri Dile Düştü
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Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun, Melike Şahin'in Harbiye konserine katıldı. Röportaj vermeye hazırlanan yıldız futbolcu, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in gelişiyle bir anda ilginin odağını kaybetti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli santrforlardan biri olarak gösterilen Cenk Tosun, kariyeri boyunca hem kulüp takımlarında hem de A Milli Takım formasıyla önemli başarılara imza attı.
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Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun, Melike Şahin'in Harbiye Açıkhava konserine katılan ünlü isimler arasındaydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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