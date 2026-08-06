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Kameralar Bir Anda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'e Döndü: Cenk Tosun'un Halleri Dile Düştü

Kameralar Bir Anda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'e Döndü: Cenk Tosun'un Halleri Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2026 - 10:56
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Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun, Melike Şahin'in Harbiye konserine katıldı. Röportaj vermeye hazırlanan yıldız futbolcu, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in gelişiyle bir anda ilginin odağını kaybetti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli santrforlardan biri olarak gösterilen Cenk Tosun, kariyeri boyunca hem kulüp takımlarında hem de A Milli Takım formasıyla önemli başarılara imza attı.

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli santrforlardan biri olarak gösterilen Cenk Tosun, kariyeri boyunca hem kulüp takımlarında hem de A Milli Takım formasıyla önemli başarılara imza attı.

Almanya'da futbola başlayan deneyimli golcü, Gaziantepspor'daki çıkışının ardından transfer olduğu Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesini yaşadı. Siyah-beyazlı formayla kazandığı şampiyonluklar, attığı kritik goller ve Avrupa kupalarındaki performansıyla taraftarların hafızasında unutulmaz bir yer edindi.

2018 yılında Everton'a transfer olarak Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biriyle yurt dışına giden Cenk Tosun, Premier Lig'de de uzun yıllar forma giydi. A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu, EURO 2016 ve EURO 2024 başta olmak üzere birçok önemli turnuvada Türkiye'yi temsil etti.

Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile katıldığı davetlerde objektiflere yansımaya devam ediyor. Son olarak Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserinde yaşanan beklenmedik bir an ise sosyal medyada günün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun, Melike Şahin'in Harbiye Açıkhava konserine katılan ünlü isimler arasındaydı.

Konser alanına girişte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlamak için duran deneyimli futbolcu, tam röportaja başlayacağı sırada beklenmedik bir gelişme yaşandı.

O esnada alana oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in giriş yapmasıyla birlikte muhabirler ve kameramanlar bir anda yön değiştirdi. Birkaç saniye öncesine kadar Cenk Tosun'a çevrilen kameralar ve mikrofonlar, ünlü oyuncu çiftine yönelince futbolcu röportaj veremeden adeta kadrajın dışında kaldı.

Yaşadığı kısa süreli şaşkınlık kameralara da yansırken, Cenk Tosun'un ne yapacağını bilemeden etrafına baktığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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