Kameralar Bir Anda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'e Döndü: Cenk Tosun'un Halleri Dile Düştü

Almanya'da futbola başlayan deneyimli golcü, Gaziantepspor'daki çıkışının ardından transfer olduğu Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesini yaşadı. Siyah-beyazlı formayla kazandığı şampiyonluklar, attığı kritik goller ve Avrupa kupalarındaki performansıyla taraftarların hafızasında unutulmaz bir yer edindi.

2018 yılında Everton'a transfer olarak Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biriyle yurt dışına giden Cenk Tosun, Premier Lig'de de uzun yıllar forma giydi. A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu, EURO 2016 ve EURO 2024 başta olmak üzere birçok önemli turnuvada Türkiye'yi temsil etti.

Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile katıldığı davetlerde objektiflere yansımaya devam ediyor. Son olarak Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserinde yaşanan beklenmedik bir an ise sosyal medyada günün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.