Burcuna Göre Hangi Japon Efsane Figürüsün?
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Her burcun kendine özgü bir enerjisi vardır ve bu enerji bazen binlerce yıllık efsanelerde hayat bulur. Şimdi tek yapman gereken burcunu seçmek. Sonrasında seni karakterinle ruhunla ve yaşam enerjinle en çok benzeyen Japon efsane figürü bekliyor!
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Burcuna Göre Hangi Japon Efsane Figürüsün?
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