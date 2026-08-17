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25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.08.2026 - 11:19
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25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Dost %0,5 Yağlı Süt 1 L 32,50 TL

Dost %0,5 Yağlı Süt 1 L 32,50 TL

  • Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 g 129 TL

  • Pınar Az Yağlı Beyaz Peynir 900 g 239 TL

  • Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g 92,50 TL

  • Aspiliç Piliç Chickers / Piliç Crispy Tenders Kajun Baharatlı 700 g 159 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL

  • Sarp Et Dana Döner 500 g 299 TL

  • Taciroğlu Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 159 TL

  • İçim Labne 3x180 g 175 TL

  • Taciroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 149 TL

  • Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 g 99 TL

  • Pınar Hindi Uzun Sosis 430 g 95 TL

  • Pınar Hindi Salam 900 g 149 TL

  • Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 g 65 TL

  • İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 369 TL

  • Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

  • Pınar Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 319 TL

  • Köylüm Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 750 g 299 TL

  • Altınkılıç Ballı&Muzlu Kefirix 250 ml 44,50 TL

  • İçim Ayran 1,5 L 79,50 TL

  • Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml 13,50 TL

  • Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml 13,50 TL

  • Yörükoğlu Sade Süt 180 ml 13,50 TL

  • Activia Probiyotik Yoğurt 8x100 g 169 TL

  • Akdo Sade&Karamel 680 ml / 500 g 175 TL

  • Artmac Makaron 135 g 145 TL

Sünger Bob Figürlü & Yumuşak Şekerli Fan Oyuncak 5 g 199 TL

Sünger Bob Figürlü & Yumuşak Şekerli Fan Oyuncak 5 g 199 TL

  • Flipperz Hello Kitty Devrilmez Oyuncaklı Meyve Aromalı Şekerleme 10 g 89 TL

  • Le Monatta Nane Aromalı C Vitaminli Limonata 1 L 52 TL

  • Tayaş Sert Şeker Çeşitleri 90 g 19,75 TL

  • Mehmet Reis Kurabiye Çeşitleri 225 g 75 TL

  • Oylum Vanilya Aromalı Gofret 1 kg 125 TL

  • Yayla Popnays Ekşi Krema & Soğan Çeşnili Mısır Pirinç Patlağı 80 g 39 TL

  • Nutova Yerli Dakota Çekirdek 400 g 45 TL

  • Luppo Mini Kakaolu Sandviç Kek 55 g 19 TL

  • Eti Popkek Frambuaz Soslu Beyaz Kaplamalı Kek 55 g 13 TL

  • Ülker Çubuk Kraker 195 g 27,50 TL

  • Wafer Master Mango Aromalı Rulo Gofret 240 g 75 TL

  • Bifa Sütlü Kremalı Bisküvi 3x360 g 149 TL

  • Master Nut Leblebi Ezmesi 300 g 79 TL

  • Bifa Comicus Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 20 g 25 TL

  • Keyifçe Cevizli Pestil Sarma 400 g 149 TL

  • Züber Protein Collagen Bar 35 g 45 TL

  • Züber Meyve Topu 80 g 69,50 TL

  • Party Mısır Cipsi 200 g 44 TL

  • Le Cola Gazlı İçecek Kola 1 L 32,50 TL

  • Uludağ Az Kalorili Gazoz 2,5 L 69 TL

  • Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay 330 ml 20 TL

  • Black Bruin Enerji İçeceği 1 L 45 TL

  • Kızılay Mango ve Lychee Aromalı Soğuk Çay 1 L 42 TL

  • Nescafe Xpress Armut ve Cookie Aromalı Soğuk Kahve 250 ml 54,50 TL

  • Nescafe Karışım Kahve 69 TL

  • Power Horse Enerji İçeceği 250 ml 45 TL

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 289 TL

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 289 TL

  • Queen Bambu Kağıt Havlu 199 TL

  • Güldal Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml 95 TL

  • Abc Klasik Çamaşır Suyu 4 L 119 TL

  • Deepfresh Temizlik Havlusu 89 TL

  • Sparx Parlatıcı ve Kurutucu 400 ml 85 TL

  • Sparx Limon Kokulu Kaya Tuzu 1500 g 85 TL

  • Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 85 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 L 65 TL

  • Cif Lavabo Fayans Temizleyici 2x750 ml 139 TL

  • Peros Toz Deterjan 10 kg 399 TL

  • Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 159 TL

  • Mr. Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L 179 TL

  • Mr.Oxy Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 95 TL

  • Restorex Şampuan 900 ml 149 TL

  • Duru Katı Sabun 1000 g 125 TL

  • Dp Sıvi Saç Kremi 200 ml 119 TL

  • Dp Fön Suyu 200 ml 109 TL

  • Dp Saç Yağı 100 ml 145 TL

  • Lionesse Meyve Temalı Banyo Süngeri 59 TL

  • Kervancı Seyahat Makyaj Çantası 199 TL

  • Naturalove Kirpik Kıvırıcı Seti 129 TL

  • Naturalove Mini Kağıt Törpü Seti 69 TL

  • Cook Love Temalı Bambu Kürdan Çeşitleri 59 TL

  • Naturalove Glamberry Kumaş Dokulu Peçete 89 TL

  • Naturalove Dudak Balmı Çeşitleri 5 g 109 TL

  • Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 549 TL

  • Molped Supernight Hijyenik Ped Gece 139 TL

  • Kotex Günlük Ped 149 TL

  • Uni Baby Islak Mendil Sensitive 3x70'li 85 TL

  • Golden Rose Makyaj Sabitleme Spreyi 100 ml 189 TL

  • Golden Rose CC Krem 299 TL

  • Repute/Chronic Deodorant Men 150 ml 69 TL

  • Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Bıçağı Erkek 189 TL

  • Venus Riviera Tıraş Bıçağı Kadın 195 TL

  • Golden Rose Likit Aydınlatıcı 199 TL

  • Golden Rose Lip Gloss 199 TL

  • Golden Rose Bordo Maskara 199 TL

  • Golden Rose Göz Kalemi 69 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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