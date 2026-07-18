Kişiliğine Göre "Altı Üstü İstanbul" Karakterini Seçiyoruz!
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İstanbul'un o tozlu, deli dolu ve mücadeleyle harmanlanmış sokaklarından yükselen feryatlar, sevdaları ve büyük hayalleri nihayet ekranda! Altı Üstü İstanbul, Ziyankar mahallesinde yaşayan bir grup gencin hayalleri, aşkları, ihanetleri ve fırtınalı hayat mücadeleleriyle hepimizi derinden sarsıyor. Güç, para ve dostluk üçgeninde sıkışan bu gençlerin her biri hayata karşı farklı bir cephede savaşıyor.
Peki, Ziyankar’ın rüzgarlı sokaklarında kendi yolunu çizmeye çalışan bu gençlerden acaba sen hangisisin?
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Kişiliğine Göre "Altı Üstü İstanbul" Karakterini Seçiyoruz!
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