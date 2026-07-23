Bu Testte Full Çekmek Herkesin Harcı Değil: Dünyanın En Zor Genel Kültür Testi!

Genel kültürüne gerçekten güveniyor musun? O hâlde bu test tam sana göre! Tarihten bilime, sanattan coğrafyaya, spordan popüler kültüre kadar birbirinden farklı alanlarda hazırlanan sorularla bilgini sınayacaksın. Bazı sorular ilk bakışta kolay gibi görünse de dikkat gerektiriyor; bazıları ise yalnızca detaylara hâkim olanların doğru cevaplayabileceği türden. Bakalım sen bu zorlu maratonda kaç doğru yapabilecek, hatta full çekebilecek misin?

Hazırsan başlayalım!