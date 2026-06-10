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Karaköy'de En İyi Meyhane ve Balık Restoranları - Güncel Rehber

Karaköy'de En İyi Meyhane ve Balık Restoranları - Güncel Rehber

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 08:48
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İstanbul’un kalbinde, tarihin deniz kokusuyla buluştuğu Karaköy, 2026 yılında da hem geleneksel rakı-balık kültürünün hem de modern eğlence anlayışının en önemli merkezi olmayı sürdürüyor. Karaköy'de en iyi meyhane ve balık restoranı deneyimi yaşamak istiyorsanız, Google Haritalar kullanıcı yorumları ve gurme lokasyon verilerine göre 2026 yılının en popüler, en yüksek puanlı ve en çok tercih edilen adresleri; yeni nesil eğlence ve özgün mezeleriyle Bonn Karaköy, Hadi Karaköy, şef mutfağı kalitesiyle Mükellef Karaköy, muazzam konseptiyle Moise Karaköy ve sokak lezzetlerinde birer efsane olan Meşhur Balıkçı Eyyup Usta ile Tarihi Balık Dürümcü Mehmet Usta'dır. 

Bu rehberde, bütçenize ve aradığınız eğlence tarzına en uygun Karaköy mekanını anında bulabilirsiniz.

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Karaköy'de Meyhane ve Balık Restoran Kültürü - 2026

Karaköy'de Meyhane ve Balık Restoran Kültürü - 2026

Karaköy, yüzyıllar boyunca bir liman semti olmanın getirdiği kozmopolit yapısını bugün mutfak kültüründe yaşatıyor. Eski İstanbul’un salaş balıkçıları ve akşamcı meyhaneleri, 2026 yılına gelindiğinde hem bu köklü mirası koruyor hem de modern gastronomi trendleriyle birleştiriyor. Karaköy’de bir masaya oturduğunuzda sadece yemek yemez, aynı zamanda Tarihi Yarımada’nın büyüleyici silüetine karşı bir İstanbul ritüeline ortak olursunuz.

Karaköy Rıhtımı Boyunca Uzanan Balık ve Meyhane Geleneği

Galata Köprüsü’nün hemen ayağından başlayıp İstanbul Port hattına kadar uzanan rıhtım şeridi, denizden gelen esintiyle rakı kadehlerinin tokuştuğu en özel yerdir. Karaköy’ün bu bölgesindeki mekanlar, taze deniz ürünleri tedarikinde İstanbul’un en avantajlı konumundadır. Sabah saatlerinde rıhtıma yanaşan teknelerden alınan günlük balıklar, akşam saatlerinde usta şeflerin ellerinde birer sanat eserine dönüşür.

Yeni Nesil Meyhane mi, Klasik Balıkçı mı? Karaköy'de Doğru Tercih

Karaköy’e adım atmadan önce nasıl bir akşam geçirmek istediğinizi netleştirmeniz gerekir. Çünkü bu semt, zıt zevkleri aynı sokaklarda barındırır:

  • Klasik Balıkçılar ve Sokak Lezzetleri: Sohbetin, taze balığın ön planda olduğu, arka planda hafif bir nostaljik ezginin çaldığı ya da tabure üzerinde salaş bir balık dürüm keyfinin yaşandığı duraklar.

  • Yeni Nesil Meyhaneler: Saatler ilerledikçe ritmin yükseldiği, DJ performanslarının eşlik ettiği, mezelerin modern füzyon teknikleriyle yorumlandığı eğlence odaklı konseptler.

Karaköy'ün En İyi Meyhaneleri: Sokak Sokak Rehber - 2026

Karaköy'ün En İyi Meyhaneleri: Sokak Sokak Rehber - 2026

Karaköy’ün tarihi dokusunu koruyan sokaklarında, her biri kendine has müdavim kitlesini yaratmış en iyi meyhaneleri sizin için detaylandırdık.

Kemeraltı Caddesi ve Çevresindeki Köklü Meyhaneler

Kemeraltı Caddesi ve ona bağlanan dar sokaklar, Karaköy’ün en canlı eğlence ve gastronomi haritasını oluşturur. İşte 2026 yılının en çok konuşulan o mekanları:

  • Bonn Karaköy: Modern mimarisiyle eski İstanbul ruhunu birleştiren Bonn, 2026 yılında yeni nesil meyhane akımının Karaköy’deki en güçlü temsilcilerinden biri. Harika ışıklandırması ve yüksek enerjili atmosferiyle, özellikle hafta sonları eğlencenin nabzını tutuyor. Kendine has kokteylleri ve zengin meze menüsüyle tam not alıyor. 

  • Instagram Hesabı: bonnkarakoy_

  • Hadi Karaköy: Arkadaş gruplarıyla gidilecek, kutlamalar ve toplu eğlenceler için Karaköy’deki ilk adreslerden biri. 90’lar ve 2000’lerin Türkçe Pop klasikleriyle misafirlerini coşturan mekan, sadece eğlencesiyle değil, masaya gelen ara sıcaklarıyla da beklentiyi fazlasıyla karşılıyor.

Karaköy'de Fusion Meze Sunan Yeni Nesil Meyhane Adresleri

  • Karaköy Dem: Daha sakin, geleneksel meyhane çizgisini özleyenler için harika bir alternatif. Rakı-meze uyumuna odaklanan, dostlarınızla karşılıklı oturup derin sohbetler edebileceğiniz, semtin gürültüsünden uzaklaşabileceğiniz samimi bir sığınak.

  • Instagram Hesabı: demmeyhanekarakoy

  • Sokak Karaköy: Semtin enerjisini doğrudan yansıtan, konseptiyle dikkat çeken popüler duraklardan biri. Rahat atmosferi, dinamik servis kadrosu ve modern dokunuşlu mezeleriyle Karaköy akşamlarına farklı bir soluk getiriyor.

  • Instagram Hesabı: sokakkarakoy

Galata Kulesi Manzarasında Rakı Sofraları

  • Mükellef Karaköy: Ünlü şeflerin vizyonuyla harmanlanan menüsü sayesinde Karaköy’de 'gastronomik meyhane' denince akla gelen ilk yer tartışmasız Mükellef'tir. 2026 yılında da lezzet çıtasını en üstte tutan mekan, özellikle pastırmalı sıcak humus, zahterli levrek marin ve ağır ateşte pişmiş et yemekleriyle sadece bir eğlence mekanı değil, ödüllü bir lezzet durağı olarak öne çıkıyor. Terasındaki eşsiz manzara ise yemeğinize eşlik eden en büyük bonus.

  • Instagram Hesabı: mukellefkarakoy

  • Moise Karaköy: Karaköy’de klasik meyhane çizgisinin dışına çıkıp harika bir ocakbaşı deneyimi yaşamak isteyenlerin ortak buluşma noktası. Tarihi yarımada manzaralı terasında modern bir ocakbaşı konsepti sunan Moise, zırh kıymasından yapılan özel kebapları, marine edilmiş et çeşitleri ve köz kokulu mezeleriyle ezber bozuyor. Şık ve nezih bir akşam yemeği planı için semtteki en kuvvetli seçeneklerden biri.

  • Instagram Hesabı: moisekarakoy

Karaköy'ün En İyi Balık Restoranları - 2026

Karaköy'ün En İyi Balık Restoranları - 2026

Eğer akşamınızın ana teması kusursuz pişirilmiş mevsim balıkları, deniz ürünleri ve taze otlar ise Karaköy’ün ödüllü balık restoranları ve dünyaca ünlü sokak lezzetleri sizi bekliyor.

Taze Balık ve Deniz Ürünleri Sunan Karaköy Restoranları

Karaköy demek, sadece lüks restoranlar demek değildir; burası aynı zamanda salaş sokak lezzetlerinin de başkentidir. İstanbul’da balık dürüm çılgınlığını başlatan en efsanevi iki isim Karaköy’de yer alır:

  • Meşhur Balıkçı Eyyup Usta: Karaköy sokaklarında kuyrukların eksik olmadığı, dumanı üstünde tüten o muazzam tezgahın mimarı. Eyyup Usta’nın özel baharat karışımıyla harmanladığı, sosladığı ve lavaşa sardığı balık dürüm, ezber bozan bir lezzete sahip. Karaköy ziyaretinde mutlaka deneyimlenmesi gereken bir sokak klasiği.

  • Instagram Hesabı: meshur_balikci_eyyup

  • Tarihi Balık Dürümcü Mehmet Usta: Karaköy’ün bir diğer efsanevi balık dürüm duayeni. Mangal ateşinde ağır ağır pişen kılçıksız uskumruları, gizli sosu, bol soğanı ve yeşilliğiyle çıtır çıtır lavaşın içinde sunuyor. Salaş taburelerde, İstanbul ruhunu sonuna kadar hissederek hızlı ve unutulmaz bir lezzet kaçamağı yapmak isteyenlerin ilk tercihi.

  • Instagram Hesabı: balik_durum

Balık-Meze Kombinasyonu: Karaköy'ün Tam Sofra Adresleri

  • Yelkenci Karaköy: Karaköy’ün en köklü ve asil balık restoranlarından biri olan Yelkenci, deniz ürünlerindeki uzmanlığıyla biliniyor. Beyaz masa örtülü klasik şıklığı, taze kalamar tavası, tereyağlı karidesi ve dönemsel olarak değişen deniz balıkları sunumuyla iş yemekleri ve özel aile buluşmaları için kusursuz bir tercih.

  • Instagram Hesabı: yelkencikarakoy

  • La Terasse Karaköy: Manzarayı ve deniz ürünlerini lüks bir çatı katı konseptinde buluşturan mekan. İstanbul Boğazı'nın girişini en net açıyla görebileceğiniz masalarında, Akdeniz mutfağından esintiler taşıyan deniz mahsullü makarnalar ve fırınlanmış özel balık çeşitleri servis ediliyor.

  • Instagram Hesabı: laterrassekarakoy

  • Karaköy Şeridindeki Restoranlar: Karaköy sahil aksında konumlanan ve deniz ürünü odaklı çalışan üst segment restoranlar, özellikle 2026 yılında taze av konseptleriyle misafirlerini ağırlıyor. Mevsim dışı hiçbir balığı menüsüne sokmayan bu seçkin işletmeler, gurmelerin favorisi.

Karaköy Meyhane ve Balık Restoran Fiyatları - 2026

Karaköy Meyhane ve Balık Restoran Fiyatları - 2026

Karaköy'de bir akşam planı yaparken bütçenizi mekanın konseptine, menü içeriğine ve konumuna (teras/sahil) göre belirlemeniz önemlidir. 2026 yılı güncel haritalar ve kullanıcı geri bildirimlerine göre ortalama bütçe planlaması şu şekildedir:

Rezervasyon Gerektiren Mekanlar ve Planlama

Karaköy’ün popülaritesi nedeniyle plansız bir şekilde mekana gitmek, özellikle hafta sonları yer bulamamayı garantilemek anlamına gelebilir.

  • Bonn, Hadi ve Mükellef gibi yeni nesil ve şef restoranları için en az 1 hafta öncesinden rezervasyon yaptırmalısınız.

  • Moise ve La Terasse gibi manzaralı teras mekanlarında tam kule veya deniz gören masalar için rezervasyon esnasında özellikle konum belirtmeniz önerilir.

  • Sokak lezzetleri sunan Mehmet Usta ve Eyyup Usta gibi noktalarda rezervasyon yoktur; günün her saati sıra beklemeyi göze alarak gitmelisiniz ancak servis oldukça hızlıdır.

Kişi Başı Ortalama Harcama: Bütçe Planlaması

Alkollü içecek tüketimi ve seçilen deniz ürününün türüne (kültür balığı / deniz balığı) bağlı olarak Karaköy genelindeki ortalama kişi başı harcama endeksi değişkenlik gösterebilir.

SSS: Karaköy Meyhane ve Balık Restoranları Hakkında En Çok Sorulanlar

SSS: Karaköy Meyhane ve Balık Restoranları Hakkında En Çok Sorulanlar

Karaköy'de En İyi Balık Restoranı Hangisi? 2026 Editör Seçimi

2026 yılı itibarıyla hem sunduğu kesintisiz tarihi yarımada manzarası hem de şef elinden çıkan gurme mezeleriyle Mükellef Karaköy editör seçimimiz olarak listenin başında yer alıyor. Eğer geleneksel, sakin bir balıkçı şıklığı arıyorsanız Yelkenci Karaköy, tamamen salaş bir sokak lezzeti peşindeyseniz Meşhur Balıkçı Eyyup Usta kendi kategorilerinin en iyileridir.

Karaköy'de Meyhaneye Gitmek İçin En İyi Gece Hangisi?

Eğer DJ performansları, yüksek sesli Türkçe pop müzik ve maksimum eğlence istiyorsanız Cuma ve Cumartesi geceleri en doğru zamandır. Ancak amacınız lezzetli mezeler yemek, kafa dinlemek ve sakin bir sohbet eşliğinde keyifli anlar geçirmek ise Çarşamba ve Perşembe akşamları servis kalitesinin en yüksek olduğu zaman dilimleridir.

Karaköy'de Balık Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel Rehberi

Karaköy'de balık fiyatları mekanın lüks segmentine ve balığın türüne göre değişir. 2026 yılında sokak dürümcülerinde balık dürüm fiyatları 250 TL - 400 TL arasında değişirken, standart balık restoranlarında porsiyon mevsim balıkları 600 TL'den başlamakta, lüks teras restoranlarında ise deniz balığı tercihine göre porsiyon fiyatları 1.500 TL ve üzerine çıkabilmektedir.

Yeni Nesil Meyhanelerde Fix Menü Zorunlu mu?

Karaköy'deki Bonn Karaköy ve Hadi Karaköy gibi müzikli yeni nesil konseptlerde Cuma ve Cumartesi akşamları genellikle fix menü zorunluluğu uygulanmaktadır. Fix menüler genellikle sınırlı/sınırsız alkol seçeneği, 5-6 çeşit meze, ara sıcak ve ana yemekten oluşur. Hafta içi günlerde ise a la carte (seçmeli) menü tercih edilebilmektedir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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