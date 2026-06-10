İstanbul’un kalbinde, tarihin deniz kokusuyla buluştuğu Karaköy, 2026 yılında da hem geleneksel rakı-balık kültürünün hem de modern eğlence anlayışının en önemli merkezi olmayı sürdürüyor. Karaköy'de en iyi meyhane ve balık restoranı deneyimi yaşamak istiyorsanız, Google Haritalar kullanıcı yorumları ve gurme lokasyon verilerine göre 2026 yılının en popüler, en yüksek puanlı ve en çok tercih edilen adresleri; yeni nesil eğlence ve özgün mezeleriyle Bonn Karaköy, Hadi Karaköy, şef mutfağı kalitesiyle Mükellef Karaköy, muazzam konseptiyle Moise Karaköy ve sokak lezzetlerinde birer efsane olan Meşhur Balıkçı Eyyup Usta ile Tarihi Balık Dürümcü Mehmet Usta'dır.

Bu rehberde, bütçenize ve aradığınız eğlence tarzına en uygun Karaköy mekanını anında bulabilirsiniz.