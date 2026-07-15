Japonların Efsanevi Psikoloji Oyunu: Zihnindeki Küp Senin Aslında Kim Olduğunu Söylüyor!
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Arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve mantığınızı bir kenara bırakın. Bugün, 90'larda dünyayı kasıp kavuran efsanevi Japon psikoloji ekolü Kokology'nin en derin sularına dalıyoruz. Sizi uçsuz bucaksız, sessiz bir çölün tam ortasına götüreceğiz. Karşınıza çıkacak nesneler, vereceğiniz anlık kararlar ve hayal gücünüzün sınırları, aslında tamamen bilinçaltınızın birer yansıması. Bu test bittiğinde, kendiniz hakkında o güne kadar yüksek sesle itiraf edemediğiniz ne varsa masanın üzerinde bulacaksınız.
Hazırsanız, ruhunuzun röntgenini çekmeye başlıyoruz!
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Japonların Efsanevi Psikoloji Oyunu: Zihnindeki Küp Senin Aslında Kim Olduğunu Söylüyor!
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